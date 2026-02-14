Чому окупанти просуваються незважаючи на величезні втрати: коли ситуація зміниться

Рубрики
У січні 2026 р. втрати російської армії у війні проти України перевищили темпи поповнення особового складу приблизно на 9 тисяч військових. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки західних посадових осіб. Чому ж окупанти просуваються попри величезні втрати? Чи є ймовірність, що РФ змінить свою позицію через величезні втрати? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі Radio NV, що російським окупантам справді вдається просуватися на фронті, незважаючи на втрати. І це зокрема пов'язано з тим, що ворог використовує значну кількість засобів поразки.
Він пояснив, що на одному пункті спостереження можуть утримувати оборону 1-3 солдати. І їхнє ключове завдання – виявлення супротивника, який намагається взяти пункт під контроль.
За словами експерта, завдання "м'ясних штурмів" РФ — не лише дістатися українських укріплень. Але й виявити вогневі точки Сил оборони.
Політолог Володимир Фесенко заявив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Росія не збирається зупиняти війну проти України навіть попри катастрофічні втрати. Масштаб людських жертв сам собою поки що не став фактором, здатним змінити стратегію Кремля. Крім того, російське суспільство не відчуває масштабів війни повною мірою, оскільки втрати розподілені по регіонах і не стосуються безпосередньо більшості населення.
За його словами, сьогоднішні показники втрат безпрецедентні у сучасній російській історії, проте вони не призводять до політичного перелому.
На його думку, зміна позиції Москви можлива лише тоді, коли російське керівництво усвідомлює неможливість виграти війну.
