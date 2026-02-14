Чому окупанти просуваються незважаючи на величезні втрати: коли ситуація зміниться

У січні 2026 р. втрати російської армії у війні проти України перевищили темпи поповнення особового складу приблизно на 9 тисяч військових. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки західних посадових осіб. Чому ж окупанти просуваються попри величезні втрати? Чи є ймовірність, що РФ змінить свою позицію через величезні втрати? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Завдання "м'ясних штурмів" РФ — не лише дістатися українських укріплень

Засновник БТ "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі Radio NV, що російським окупантам справді вдається просуватися на фронті, незважаючи на втрати. І це зокрема пов'язано з тим, що ворог використовує значну кількість засобів поразки.

"Наш фронт – це велика кількість спостережних пунктів, укріплень, траншей тощо. Всі фіксуються на втратах ворога. Але забувають дивитися на таку важливу річ, це кількість артилерійських обстрілів і кількість авіаційних ударів. Ворог зазвичай за добу робить приблизно 4-5 тисяч артилерійських обстрілів. І окремо Генеральний штаб ще подає цифру, як реактивні обстріли", – сказав Нарожний

Він пояснив, що на одному пункті спостереження можуть утримувати оборону 1-3 солдати. І їхнє ключове завдання – виявлення супротивника, який намагається взяти пункт під контроль.

"Тобто вони бачать, що йде піхота, вони або викликають допомогу, або самі відбивають цей піхотний штурм. Але якщо ця СП буде знищена, скажемо, авіаційним ударом, це значить, що в нас з'явилася прогалина в нашому фронті, тобто дірка, яку може використовувати ворог", – додав Нарожний.

За словами експерта, завдання "м'ясних штурмів" РФ — не лише дістатися українських укріплень. Але й виявити вогневі точки Сил оборони.

Російське керівництво має усвідомити неможливість виграти війну

Політолог Володимир Фесенко заявив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Росія не збирається зупиняти війну проти України навіть попри катастрофічні втрати. Масштаб людських жертв сам собою поки що не став фактором, здатним змінити стратегію Кремля. Крім того, російське суспільство не відчуває масштабів війни повною мірою, оскільки втрати розподілені по регіонах і не стосуються безпосередньо більшості населення.

За його словами, сьогоднішні показники втрат безпрецедентні у сучасній російській історії, проте вони не призводять до політичного перелому.

"За різними даними, загинуло у війні проти України не менше 250 тисяч росіян, можливо, і більше. Це непрямі оцінки, офіційних даних, звичайно, немає, але масштаб трагедії очевидний. Для порівняння: за десять років війни в Афганістані Радянський Союз втратив близько 17 тисяч чоловік. Зараз Росія за чотири роки втратила в 15 разів більше. Більш того, щомісячні втрати російської армії можна порівняти з річними втратами СРСР в Афганістані, а можливо, навіть перевищують їх. І, з усім тим, попри такі цифри, Росія продовжує війну. Сам по собі показник втрат, як ми бачимо, не став вирішальним фактором для її припинення”, — розповів Фесенко.

На його думку, зміна позиції Москви можлива лише тоді, коли російське керівництво усвідомлює неможливість виграти війну.

"Коли стане очевидно, що Росія не може виграти цю війну, ресурсів не вистачає, тоді, можливо, з’явиться розуміння необхідності домовлятися. Але на даний момент Росія не збирається зупиняти війну, попри катастрофічні втрати”, — резюмував Володимир Фесенко.

