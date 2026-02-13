Рубио отреагировал на массированные удары РФ по Украине

Массированные удары русских войск по Украине вызывают невероятные страдания мирного населения. Именно поэтому администрация Дональда Трампа больше года работает над мирным завершением войны. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марк Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о последствиях массированных бомбардировок Украины Россией, Рубио назвал их "ужасающими" и подчеркнул, что они вызывают страдания.

"Это война, и это действительно ужасно. Вот почему мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года, страдания невероятны. Именно в этом и есть проблема войн", — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США также подчеркнул, что именно ради прекращения страданий мирного населения Белый дом во главе с президентом США Дональдом Трампом так упорно работает уже больше года.

Читайте на портале "Комментарии" — Марко Рубио, который выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявил о важности обсудить общее будущее Соединенных Штатов с Европой. Он также подчеркнул, что Европа и США будут и дальше тесно взаимосвязаны.

Марко Рубио убежден , что его послание на Мюнхенской конференции будет "хорошо воспринято" европейцами. В прошлом году вице-президент Джей Ди Вэнс вызвал удивление и раздражение союзников своей речью, в которой он резко критиковал европейских политиков.

"Я думаю, что они хотят честности. Они хотят знать, куда мы идем, куда мы хотели бы идти, куда мы хотели бы идти вместе с ними. Вот в этом наша надежда", — сказал Рубио, отметив, что конференция проходит "в решающий момент".

Также издание "Комментарии" сообщало – Марко Рубио намерено встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 13-15 февраля в Германии.



