Рубіо відреагував на масовані удари РФ по Україні

Масовані удари російських військ по Україні викликають неймовірні страждання мирного населення. Саме тому адміністрація Дональда Трампа більше року працюють над мирним завершенням війни. Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо.

Марко Рубіо. Фото: із відкритих джерел

Відповідаючи на запитання журналіста про наслідки масованих бомбардувань України Росією, Рубіо назвав їх "жахливими" та підкреслив, що вони викликають страждання.

"Це війна, і це справді жахливо. Ось чому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року, страждання неймовірні. Саме у цьому і є проблема війн", — заявив Марко Рубіо.

Держсекретар США також підкреслив, що саме заради припинення страждань мирного населення Білий дім на чолі з президентом США Дональдом Трампом так наполегливо працює вже більше року.

Марко Рубіо висловив переконання, що його послання на Мюнхенській конференції буде "добре сприйняте" європейцями. Минулого року віце-президент Джей Ді Венс викликав здивування та роздратування союзників своєю промовою, в якій він різко критикував європейських політиків.

"Я думаю, що вони хочуть чесності. Вони хочуть знати, куди ми йдемо, куди ми хотіли б йти, куди ми хотіли б йти разом з ними. Ось у цьому наша надія", — сказав Рубіо, зазначивши, що конференція відбувається "у вирішальний момент".

