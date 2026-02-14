Почему оккупанты продвигаются несмотря на огромные потери: когда ситуация изменится

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В январе 2026 г. потери российской армии в войне против Украины превысили темпы пополнения личного состава примерно на 9 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных должностных лиц. Почему же оккупанты продвигаются несмотря на огромные потери? Есть ли вероятность, что РФ изменит свою позицию из-за огромных потерь? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV, что российским оккупантам в самом деле удается продвигаться на фронте, несмотря на потери. И это, в частности, связано с тем, что враг использует значительное количество средств поражения.
Он пояснил, что на одном наблюдательном пункте могут удерживать оборону 1-3 солдата. И их ключевая задача – обнаружение противника, который пытается взять пункт под контроль.
По словам эксперта, задача "мясных штурмов" РФ – не только добраться до украинских укреплений. Но и выявить огневые точки Сил обороны.
Политолог Владимир Фесенко заявил в эфире телеканала FREEДOM, что Россия не собирается останавливать войну против Украины даже несмотря на катастрофические потери. Масштаб человеческих жертв сам по себе пока не стал фактором, способным изменить стратегию Кремля. Кроме того, российское общество не ощущает масштабов войны в полной мере, поскольку потери распределены по регионам и не затрагивают напрямую большинство населения.
По его словам, сегодняшние показатели потерь беспрецедентны в современной российской истории, однако они не приводят к политическому перелому.
По его мнению, изменение позиции Москвы возможно лишь тогда, когда российское руководство осознает невозможность выиграть войну.
Читайте также на портале "Комментарии" — Рубио отреагировал на массированные удары РФ по Украине.