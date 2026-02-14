Почему оккупанты продвигаются несмотря на огромные потери: когда ситуация изменится

В январе 2026 г. потери российской армии в войне против Украины превысили темпы пополнения личного состава примерно на 9 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки западных должностных лиц. Почему же оккупанты продвигаются несмотря на огромные потери? Есть ли вероятность, что РФ изменит свою позицию из-за огромных потерь? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Задача "мясных штурмов" РФ – не только добраться до украинских укреплений

Основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире Radio NV, что российским оккупантам в самом деле удается продвигаться на фронте, несмотря на потери. И это, в частности, связано с тем, что враг использует значительное количество средств поражения.

"Наш фронт – это большое количество наблюдательных пунктов, укреплений, траншей и т.д. Все фиксируются на потерях врага. Но забывают смотреть на такую важную вещь, как количество артиллерийских обстрелов и количество авиационных ударов. Враг обычно за сутки совершает примерно 4-5 тысяч артиллерийских обстрелов. И отдельно Генеральный штаб еще подает цифру, как реактивные обстрелы", – сказал Нарожный.

Он пояснил, что на одном наблюдательном пункте могут удерживать оборону 1-3 солдата. И их ключевая задача – обнаружение противника, который пытается взять пункт под контроль.

"То есть они видят, что идет пехота, они либо вызывают помощь, либо сами отражают этот пехотный штурм. Но если эта СП будет уничтожена, скажем, авиационным ударом, это значит, что у нас появилась брешь в нашем фронте, то есть дыра, которую может использовать враг", – добавил Нарожный.

По словам эксперта, задача "мясных штурмов" РФ – не только добраться до украинских укреплений. Но и выявить огневые точки Сил обороны.

Российское руководство должно осознать невозможность выиграть войну

Политолог Владимир Фесенко заявил в эфире телеканала FREEДOM, что Россия не собирается останавливать войну против Украины даже несмотря на катастрофические потери. Масштаб человеческих жертв сам по себе пока не стал фактором, способным изменить стратегию Кремля. Кроме того, российское общество не ощущает масштабов войны в полной мере, поскольку потери распределены по регионам и не затрагивают напрямую большинство населения.

По его словам, сегодняшние показатели потерь беспрецедентны в современной российской истории, однако они не приводят к политическому перелому.

“По разным данным, погибло в войне против Украины не меньше 250 тысяч россиян, возможно, и больше. Это косвенные оценки, официальных данных, конечно, нет, но масштаб трагедии очевиден. Для сравнения: за десять лет войны в Афганистане Советский Союз потерял около 17 тысяч человек. Сейчас Россия за четыре года потеряла в пятнадцать раз больше. Более того, ежемесячные потери российской армии сопоставимы с годовыми потерями СССР в Афганистане, а возможно, даже превышают их. И, тем не менее, несмотря на такие цифры, Россия продолжает войну. Сам по себе показатель потерь, как мы видим, не стал решающим фактором для ее прекращения”, — рассказал Фесенко.

По его мнению, изменение позиции Москвы возможно лишь тогда, когда российское руководство осознает невозможность выиграть войну.

“Когда станет очевидно, что Россия не может выиграть эту войну, что ресурсов не хватает, тогда, возможно, появится понимание необходимости договариваться. Но на данный момент Россия не собирается останавливать войну, несмотря на катастрофические потери”, — резюмировал Владимир Фесенко.

