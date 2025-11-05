Чому нинішню ситуацію на фронті називають кращою за торішню: чи є шанс утримати Покровськ

Російські окупанти захопили вже 85% Покровська. Про це повідомив у Х оглядач німецького таблоїду "Bild" Юліан Ріпке. Чому нинішню ситуацію на фронті називають кращою за минулорічну? Які важливі нюанси у боях на Донеччині? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Ситуація зараз важка, але є шанс

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло в інтерв'ю Radio NV порівняв нинішню ситуацію на фронті з минулорічною.

"Ситуація зараз важка, погана, але те, про що я говорив із тими самими військовими: рік тому було набагато гірше, коли русина наступала по всій ширині фронту. Зараз, бачимо, напрями скоротилися до трьох. А резервів, щоб прикрити та якось маневрувати, тоді фактично не було. Зараз із резервами небагато, але краще", — заявив Жмайло.

Він також розповів, що на Покровському напрямі окупанти значно перевищують кількісні Сили оборони.

"170 тисяч на покровсько-мирноградській операції, саме в штурмі Покровська залучено 12 тисяч окупантів — зрозуміло, це сили дуже незрівнянні", — констатував експерт.

Треба відмотати наступальну операцію росіян

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в інтерв'ю "24 Каналу", що зараз основна проблема не так у Покровську, як у Мирнограді. Силам оборони важливо утримати Покровськ, адже це остання висота Донецького кряжу.

У той же час зараз росіяни намагаються вийти на Покровськ із півночі, щоб протиснутися між нашим гарнізоном у Родинському та Мирнограді. Проте ворог може потрапити у складне становище, як це було, коли окупанти рухалися у бік Добропілля.

"У нас знайшлися сили та резерви, щоб відкинути колону, яка йшла на Добропілля. Наразі ЗСУ добивають ці котли", – сказав Світан.

За його словами, зараз така сама проблема з півночі з боку Родінського. Однак це проблема не лише для нас, а й для росіян. Її можна спробувати вирішити так само, як на Добропільському виступі.

На думку полковника запасу, для того, щоб глобально вирішити питання Покровсько — Мирноградської агломерації, треба відмотати наступальну операцію росіян, яку вони здійснили кілька місяців тому, перейшовши трасу, яка з'єднує трасу з Мирнограда на Костянтинівку. Там має бути серйозна військова операція армійського рівня, щоб відрізати всю клешню, яка спрямована на Добропілля. Якщо ресурсів для такої операції немає, тоді треба думати, що робити з Мирноградом, адже довго ця кишеня не протримається.

