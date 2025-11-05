Почему нынешнюю ситуацию на фронте называют лучше прошлогодней: есть ли шанс удержать Покровск

Российские оккупанты захватили уже 85% Покровска. Об этом сообщил в Х обозреватель немецкого таблоида "Bild" Юлиан Репке. Почему нынешнюю ситуацию на фронте называют лучше прошлогодней? Какие важные нюансы в боях на Донетчине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Ситуация сейчас тяжелая, но есть шанс

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло в интервью Radio NV сравнил нынешнюю ситуацию на фронте с прошлогодней.

"Ситуация сейчас тяжелая, плохая, но то, о чем я говорил с теми же военными: год назад было намного хуже, когда русня наступала по всей ширине фронта. Сейчас, мы видим, направления сократились до трех. А резервов, чтобы прикрыть и как-то маневрировать, тогда фактически не было. Сейчас с резервами немного, но лучше", — заявил Жмайло.

Он также рассказал, что на Покровском направлении оккупанты значительно превосходят количественно Силы обороны.

"170 тысяч на покровско-мирноградской операции, именно в штурме Покровска привлечено 12 тысяч оккупантов – разумеется, это силы очень и очень несоизмеримые", — констатировал эксперт.

Надо отмотать наступательную операцию россиян

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью "24 Каналу", что сейчас основная проблема не столько в Покровске, как в Мирнограде. Силам обороны важно удержать Покровск, ведь это последняя высота Донецкого кряжа.

В то же время сейчас россияне пытаются выйти на Покровск с севера, чтобы протиснуться между нашим гарнизоном в Родинском и Мирнограде. Однако враг может попасть в сложное положение, как это было когда оккупанты двигались в сторону Доброполья.

"У нас нашлись силы и резервы, чтобы отбросить колонну, которая шла на Доброполье. Сейчас ВСУ добивают эти котлы", – сказал Свитан.

По его словам, сейчас такая же проблема с севера со стороны Родинского. Однако это проблема не только для нас, но и для россиян. Ее можно попробовать решить также, как на Добропольском выступлении.

По мнению полковника запаса, для того, чтобы глобально решить вопрос Покровско – Мирноградской агломерации, надо отмотать наступательную операцию россиян, которую они осуществили несколько месяцев назад, перейдя трассу, которая соединяет трассу с Мирнограда на Константиновку. Там должна быть серьезная военная операция армейского уровня, чтобы отрезать всю клешню, которая направлена на Доброполье. Если ресурсов для такой операции нет, то тогда надо думать, что делать с Мирноградом, ведь долго этот карман не продержится.

