Чому Кремль зриває саміт у Будапешті між Путіним і Трампом: що пішло не так

Надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть так і не здійснитися. Причина у позиції Кремля щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє CNN. Заступник очільника МЗС РФ Рябков взагалі заявив, що домовленості про зустріч Лаврова та Рубіо не було. Чи не складається враження, що Кремль фактично зриває саміт у Будапешті, адже немає з чим летіти на переговори? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Доки у РФ є можливість, вона продовжить воювати

Досить тривалий всі у світі спостерігають, що всі ці перемовини навколо Кремля свідчать про таке – у Кремля є одна тактика. Він не проти говорити щоб продовжувати війну, але, всі перемовини де війна може закінчитись він максимально саботує. Таку думку висловив засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко.

"Відповідно, якщо Кремлю поставили умову перемовин, щоб була хоча б зупинка бойових дій, Кремль це буде саботувати. Тому, якби ми не очікували якихось радикальних змін, до того моменту, доки у Росії не буде настільки масштабна криза, що змусить її зупинити війну і зайнятись своїми внутрішніми проблемами, все це є марним", – зазначив експерт.

Кожен подумав, що таки прогнув свого візаві

Політичний експерт Сергій Таран зазначає, під час таємничої телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна у обох стався "синдром Віткоффа".

"Трамп подумав, що Росія готова звільнити території Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області. У логіці Трампа це означало би "рівноцінний обмін" заради миру. А Путін подумав, що США згодні з тим, що він отримає Донецьку область – в обмін на обіцянку не окуповувати решту Запорізької та Херсонської областей. У логіці Путіна це означало би безкоштовну здачу Україною Донецької області заради обіцянки-цяцянки", – зазначив експерт.

За його словами, у результаті кожен подумав, що таки прогнув свого візаві, хоча насправді обидві сторони повторили позиції, які у них офіційно були ще кілька місяців тому. Тепер кожна із сторін вважатиме, що її "надурили". І тепер немає з чим летіти у Будапешт.

"А загалом, це ілюстрація тотального трешу у світовій політиці, — коли ультраважливі для світової безпеки перемовини ведуться на такому рівні", – зазначив Сергій Таран.

Підсумовуючи експерт наголосив, прикрим у цій історії є те, що один із учасників перемовин – наш найбільший союзник, а другий – найбільший ворог.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 20 жовтня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомили у МЗС Росії.

Сторони обговорили можливі конкретні кроки на користь реалізації розуміння, досягнутих під час переговорів Путіна і Трампа.

Лавров під час спілкування з журналістами заявив, що обговорив із Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа.

"Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне – більша частина України залишається під владою нацистів", – заявив Лавров.

За його словами, зараз завершити війну – це означає забути про причини так званої "СВО".



