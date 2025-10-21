Почему Кремль срывает саммит в Будапеште между Путиным и Трампом: что пошло не так

Надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште могут так и не осуществиться. Причина в позиции Кремля по завершению войны в Украине. Об этом сообщает CNN. Замглавы МИД РФ Рябков вообще заявил, что договоренности о встречах Лаврова и Рубио не было. Не создается ли впечатление, что Кремль фактически срывает саммит в Будапеште, ведь не с чем лететь на переговоры? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Пока у РФ есть возможность, она продолжит воевать

Довольно долго все в мире наблюдают, что все эти переговоры вокруг Кремля свидетельствуют о таком – у Кремля есть одна тактика. Он не прочь говорить чтобы продолжать войну, однако, все переговоры где война может закончиться он максимально саботирует. Такое мнение высказал основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

"Соответственно, если Кремлю поставили условие переговоров, чтобы была хотя бы остановка боевых действий, Кремль это будет саботировать. Поэтому, как бы мы не ожидали каких-либо радикальных изменений, до того момента, пока у России не будет столь масштабный кризис, что заставит ее остановить войну и заняться своими внутренними проблемами, все это бессмысленно", — отметил он.

Каждый подумал, что все-таки прогнул своего визави

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что во время таинственного телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина у обоих произошел "синдром Уиткоффа".

"Трамп подумал, что Россия готова освободить территории Запорожской и Херсонской областей в обмен на остальную часть Донецкой области. В логике Трампа это означало бы "равноценный обмен" ради мира. А Путин подумал, что США согласны с тем, что он получит Донецкую область – в обмен на обещание не оккупировать остальные Запорожскую и Херсонскую области. В логике Путина это означало бы бесплатную сдачу Украиной Донецкой области, ради сладкого обещания", – отметил эксперт.

По его словам, в результате каждый подумал, что все-таки прогнул своего визави, хотя на самом деле обе стороны повторили позиции, которые у них официально были еще несколько месяцев назад. Теперь каждая из сторон сочтет, что ее "обманули". И теперь не с чем лететь в Будапешт.

"В целом, это иллюстрация тотального трэша в мировой политике, когда ультраважные для мировой безопасности переговоры ведутся на таком уровне", – отметил Сергей Таран.

Подытоживая эксперт подчеркнул, досадным в этой истории является то, что один из участников переговоров – наш самый большой союзник, а второй – самый большой враг.

Стороны обсудили возможные конкретные шаги в пользу реализации понимания, достигнутые в ходе переговоров Путина и Трампа.

Лавров в ходе общения с журналистами заявил, что обсудил с Рубио текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа.

"Немедленное прекращение огня в Украине означало бы только одно – большая часть Украины остается во власти нацистов", – заявил Лавров.

По его словам, сейчас завершить войну – значит забыть о причинах так называемой "СВО".



