Саміт Путіна та Трампа у Будапешті під загрозою зриву: що сталося

Надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть так і не здійснитися. Причина у позиції Кремля щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє CNN.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Зокрема, 16 жовтня Трамп після телефонної розмови з Путіним анонсував, що між ними пройде новий саміт. Але насамперед вони "домовлялися про те, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопосадовців".

"Перші зустрічі Сполучених Штатів пройдуть під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо, а також низки інших осіб, які будуть призначені", — написав він у Truth Social.

Проте представник Білого дому сказав CNN, що попередню зустріч між Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим поки що відкладено.

Поки що неясно, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел повідомило, що держсекретар і глава МЗС РФ мають різні очікування щодо можливого завершення війни Росії проти України.

Зокрема, вчора, 20 жовтня, Рубіо та Лавров провели телефонну розмову та обговорили "наступні кроки" після розмови Трампа та Путіна про можливе завершення війни.

"(Держсекретар США — Ред.) наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту відповідно до бачення президента Трампа", — сказано в Держдепі.

Однак джерело, знайоме із ситуацією, сказало, що після цього дзвінка офіційні особи вважали, що позиція РФ щодо війни в Україні змінилася недостатньо.

За словами джерела, Рубіо навряд чи рекомендуватиме провести зустріч Путіна та Трампа наступного тижня. При цьому держсекретар і глава МЗС РФ можуть ще раз поговорити цього тижня.

