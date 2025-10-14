Чому Кремль почав лякати ядерною війною: в Україні дали пояснення

Росія не зможе завдати ядерного удару, навіть якщо б у Кремлі дуже хотіли цього. Справа в тому, що Москва не може приймати такі рішення без погодження з Китаєм, а Пекін, як відомо, проти застосування ядерної зброї. Проти цього також є інші країни, які мають вплив на Москву. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Глава ЦПД зазначає, що разом з тим росіяни відверто бояться крилатих ракет Tomahawk, які США можуть передати Україні. тому і вдаються до традиційної манери – шантажу ядерною зброєю.

Як пояснив Коваленко, Росія намагається активно розкручувати тему ядерних загроз у відповідь на обговорення постачання крилатих ракет Tomahawk до України. Для цього Кремль навіть залучив білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Не буде жодної ядерної війни. Росія сама знає, що не зможе завдати ядерного удару, тому що проти цього виступають Китай та інші країни, від яких залежна Москва", — наголосив Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни просто бояться Tomahawk, адже розуміють, що не здатні захистити свій військово-промисловий комплекс від таких ракет.

"Не варто реагувати на ці хвилі марення від росіян", — резюмував Коваленко.

Тим часом видання "Axios" повідомило, що у п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю потрібно передати Києву, включаючи можливість передачі ракет Tomahawk. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє



