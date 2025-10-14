На Западе назвали ключевую тему, которую обсудят Трамп и Зеленский на встрече

В пятницу 17 октября президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Axios".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", — сообщают авторы публикации.

Источник Axios пояснил, что "есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону".

Также издание отмечает, что ракеты большой дальности позволят Украине нацеливаться на отдаленные районы материковой части России, включая Москву.

Предварительно, Владимир Зеленский должен прибыть в США в четверг. Встреча с Дональдом Трампом состоится на следующий день.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One.

"Неделя будет насыщенной, впереди много работы", – отчитался глава Офиса президента.