На Заході назвали ключову тему, яку обговорять Трамп та Зеленський на зустрічі

У п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю потрібно передати Києву, включаючи можливість передачі ракет Tomahawk. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє видання "Axios".

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінюватимуть ситуацію", — повідомляють автори публікації.

Джерело Axios пояснило, що "є певні питання, які неможливо обговорити по телефону".

Також видання зазначає, що ракети великої дальності дозволять Україні націлюватися на віддалені райони материкової частини Росії, включаючи Москву.

Попередньо Володимир Зеленський має прибути до США у четвер. Зустріч із Дональдом Трампом відбудеться наступного дня.

Президент США Дональд Трамп уже підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.

