Ермак со Свириденко летят в Вашингтон договариваться: на повестке дня три ключевые темы

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком направляется в Соединенные Штаты. Как передает портал "Комментарии", об этом Ермак сообщил в соцсетях.

Андрей Ермак и Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"Неделя будет насыщенной, впереди много работы", – отчитался глава Офиса президента.

По его словам, на повестке дня в Вашингтоне – конкретные цели. Оборона: укрепление украинской противовоздушной обороны и ударных возможностей. Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой. Санкции: новое давление на агрессора.

"Конечная цель – неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", – отметил глава президентской канцелярии.

Стоит обратить внимание, что в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Эту угрозу он рассматривает как инструмент давления на Москву и планирует обсудить ее непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force 1, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.



