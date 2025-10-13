Єрмак зі Свириденко летять до Вашингтона домовлятися: на порядку денному три ключові теми

Рубрики
Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком прямує до Сполучених Штатів. Як передає портал "Коментарі", про це Єрмак повідомив у соцмережах.
Андрій Єрмак та Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел
За його словами, на порядку денному у Вашингтоні є конкретні цілі. Оборона: зміцнення української протиповітряної оборони та ударних можливостей. Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою. Санкції: новий тиск на агресора.
Варто звернути увагу, що наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США.
Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.