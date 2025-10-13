Єрмак зі Свириденко летять до Вашингтона домовлятися: на порядку денному три ключові теми

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком прямує до Сполучених Штатів. Як передає портал "Коментарі", про це Єрмак повідомив у соцмережах.

Андрій Єрмак та Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

"Тиждень буде насиченим, попереду багато роботи", — відзвітував глава Офісу президента.

За його словами, на порядку денному у Вашингтоні є конкретні цілі. Оборона: зміцнення української протиповітряної оборони та ударних можливостей. Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою. Санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета – незмінна: стійкий та справедливий світ для України через примус Росії до завершення війни", – зазначив глава президентської канцелярії.

Варто звернути увагу, що наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США.

"Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з Премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек", — відзначив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.



