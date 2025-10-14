logo

Почему Кремль начал пугать ядерной войной: в Украине дали объяснение
Почему Кремль начал пугать ядерной войной: в Украине дали объяснение

По информации ЦПД, Россия боится ракет Tomahawk и не способна на ядерный удар

14 октября 2025, 14:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия не сможет нанести ядерный удар, даже, если бы в Кремле очень хотели этого. Все дело в том, что Москва не может принимать такие решения без согласования с Китаем, а Пекин, как известно, против применения ядерного оружия. Против этого также другие страны, которые имеют влияние на Москву. Об этом заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Почему Кремль начал пугать ядерной войной: в Украине дали объяснение

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Глава ЦПД отмечает, вместе с тем россияне откровенно боятся крылатых ракет Tomahawk, которые США могут передать Украине. поэтому и прибегают к традиционной манере – шантажа ядерным оружием.

Как пояснил Коваленко, Россия пытается активно раскручивать тему ядерных угроз в ответ на обсуждение поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Для этого Кремль даже привлек белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Не будет никакой ядерной войны. Россия сама знает, что не сможет нанести ядерный удар, потому что против этого выступают Китай и другие страны, от которых зависима Москва", — подчеркнул Андрей Коваленко.

По его словам, россияне просто боятся Tomahawk, ведь понимают, что не способны защитить свой военно-промышленный комплекс от таких ракет.

"Не стоит реагировать на эти волны бреда от россиян", — резюмировал Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России продолжают нервничать из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk. В этот раз озвучив новые вводные Кремля по этому вопросу предоставили самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который заявил, что никакие Tomahawk не решат конфликт в Украине, а, напротив, эскалируют ситуацию до ядерной войны.

Между тем издание "Axios" сообщило, что в пятницу 17 октября президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает 




