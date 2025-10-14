У Путина вновь пугают ядерной войной: от какого шага предостерегают США

Как передает портал "Комментарии", в России продолжают нервничать из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk. В этот раз озвучив новые вводные Кремля по этому вопросу предоставили самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который заявил, что никакие Tomahawk не решат конфликт в Украине, а, напротив, эскалируют ситуацию до ядерной войны.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Никакие „Томагавки“ вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны", — заявил Александр Лукашенко.

Также белорусский диктатор считает, что президент США Дональд Трамп лучше всех это понимает из-за чего он не спешит отдавать ракеты и разрешать наносить удары вглубь РФ.

Интересно, что еще пару дней назад тот де Лукашенко заявлял, что Украина вряд ли получит американские ракеты Tomahawk, а разговоры о них он называл лишь риторикой.

Лукашенко заявлял, что в вопросе возможной поставки ракет Tomahawk Украине "нам нужно успокоиться".

"Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особая тактика. Он где-то там пожестче действует. А потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит", — сказал Александр Лукашенко.

Между тем, издание "Axios" сообщило, что в пятницу 17 октября президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

"Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию", — сообщают авторы публикации.



