У Путіна знову лякають ядерною війною: від якого кроку застерігають США

Як передає портал "Коментарі", у Росії продовжують нервувати через можливу передачу Україні ракет Tomahawk. Цього разу озвучивши нові вступні Кремля з цього питання надали самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який заявив, що жодні Tomahawk не вирішать конфлікту в Україні, а, навпаки, ескалують ситуацію до ядерної війни.

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

"Жодні „Томагавки“ питання не вирішать. Це ескалює ситуацію до ядерної війни", — заявив Олександр Лукашенко.

Також білоруський диктатор вважає, що президент США Дональд Трамп найкраще це розуміє, через що він не поспішає віддавати ракети і дозволяти завдавати ударів углиб РФ.

Цікаво, що ще кілька днів тому той де Лукашенко заявляв, що Україна навряд чи отримає американські ракети Tomahawk, а розмови про них він називав лише риторикою.

Лукашенко заявляв, що у питанні можливого постачання ракет Tomahawk Україні "нам потрібно заспокоїтися".

"Я вже казав, що у нашого друга, Дональда, особлива тактика. Він десь там жорсткіший діє. А потім відпускає і відходить. Тому не треба в лоб це сприймати, що завтра воно і полетить", — сказав Олександр Лукашенко.

Тим часом видання "Axios" повідомило, що у п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорять, яку зброю потрібно передати Києву, включаючи можливість передачі ракет Tomahawk. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє

"Сторони обговорять, яку зброю слід постачати в Україну, зокрема, чи слід США постачати в охоплену війною країну ракети великої дальності Tomahawk, які кардинально змінюватимуть ситуацію", — повідомляють автори публікації.



