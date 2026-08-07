“Чоловіків уже не вистачає - буде примусова мобілізація жінок”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда поширює фейк про ситуацію в Україні. Мета — посіяти паніку серед цивільного населення.
Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що інформація, ніби “в Україні готуються до примусової мобілізації жінок і підлітків, бо чоловіків уже не вистачає”, неправдива.
Аналітики Центру пояснили, що це чергова маніпуляція російської пропаганди, яка не має жодного підтвердження. Наголосили, що в Україні не ухвалювали та не готують рішень про мобілізацію жінок чи неповнолітніх.
Аналітики Центра підкреслили, що твердження про нібито “неминучу мобілізацію жінок і підлітків”, ґрунтуються виключно на припущеннях російського пропагандиста Марочка та не підкріплені жодними фактами чи офіційними рішеннями української влади.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, мобілізаційні процеси в Україні викликають чимало скандалів та заяв про справедливість призову. Так, на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення з вимогою скасувати відстрочку від мобілізації багатодітним чоловікам.
У Верховній Раді пояснили, чому багатодітним чоловікам потрібно зберегти відстрочки від мобілізації.