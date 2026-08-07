“Чоловіків уже не вистачає - буде примусова мобілізація жінок”: що відомо

Російська пропаганда поширює фейк про ситуацію в Україні. Мета — посіяти паніку серед цивільного населення.

Мобілізація жінок. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що інформація, ніби “в Україні готуються до примусової мобілізації жінок і підлітків, бо чоловіків уже не вистачає”, неправдива.

Аналітики Центру пояснили, що це чергова маніпуляція російської пропаганди, яка не має жодного підтвердження. Наголосили, що в Україні не ухвалювали та не готують рішень про мобілізацію жінок чи неповнолітніх.

“Законодавство України не передбачає мобілізацію осіб, молодших за 25 років (за окремими винятками для тих, хто добровільно вступає на службу), а жінки можуть проходити військову службу лише добровільно, за винятком окремих категорій військовозобов'язаних медиків, які підлягають військовому обліку, але не примусовій мобілізації”, — нагадали в ЦСК.

Аналітики Центра підкреслили, що твердження про нібито “неминучу мобілізацію жінок і підлітків”, ґрунтуються виключно на припущеннях російського пропагандиста Марочка та не підкріплені жодними фактами чи офіційними рішеннями української влади.

“Мета таких повідомлень — посіяти паніку, дискредитувати мобілізаційні заходи та підірвати довіру до держави”, — підсумували в ЦСК.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, мобілізаційні процеси в Україні викликають чимало скандалів та заяв про справедливість призову. Так, на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України зареєстровано звернення з вимогою скасувати відстрочку від мобілізації багатодітним чоловікам.

У Верховній Раді пояснили, чому багатодітним чоловікам потрібно зберегти відстрочки від мобілізації.