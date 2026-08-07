"Мужчин уже не хватает - будет принудительная мобилизация женщин": что известно

Российская пропаганда распространяет фейк по ситуации в Украине. Цель — посеять панику среди гражданского населения.

Мобилизация женщин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что информация, будто "в Украине готовятся к принудительной мобилизации женщин и подростков, потому что мужчин уже не хватает", неправдива.

Аналитики Центра объяснили, что это очередная манипуляция российской пропаганды, не имеющая подтверждения. Подчеркнули, что в Украине не принимали и не готовят решения о мобилизации женщин или несовершеннолетних.

"Законодательство Украины не предусматривает мобилизацию лиц младше 25 лет (за отдельными исключениями для тех, кто добровольно вступает на службу), а женщины могут проходить военную службу только добровольно, за исключением отдельных категорий военнообязанных медиков, подлежащих военному учету, но не принудительной мобилизации", — напомнили в ЦСК.

Аналитики Центра подчеркнули, что утверждения о якобы "неизбежной мобилизации женщин и подростков" основываются исключительно на предположениях российского пропагандиста Марочка и не подкреплены никакими фактами или официальными решениями украинской власти.

"Цель таких сообщений — посеять панику, дискредитировать мобилизационные меры и подорвать доверие к государству", — подытожили в ЦСК.

Напомним, портал "Комментарии" писал, мобилизационные процессы в Украине вызывают немало скандалов и заявлений о справедливости призыва. Так, на сайте электронных петиций в Кабинет Министров Украины зарегистрировано обращение с требованием упразднить отсрочку от мобилизации многодетным мужчинам.

В Верховной Раде объяснили, почему многодетным мужчинам нужно сохранить отсрочки от мобилизации.