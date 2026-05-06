Чого Україні чекати від Путіна після 9 травня: насторожуючий прогноз

За даними моніторингових каналів, країна-терорист РФ може готувати масований ракетно-дроновий удар по Україні 10 – 12 травня, причому серед пріоритетних цілей називають Київ і область. Видання "Коментарі" вирішило поцікавитися у штучного інтелекту вірогідність такого розвитку подій.

Фото: портал "Коментарі"

Так, штучний інтелект ChatGPT вважає, що після параду на 9 травня ймовірність ударів РФ по Україні не зникає і навіть може залишатися високою. Серед причин:

Ідеологічна та політична мотивація параду: Для Кремля 9 травня — це символічна дата. Проведення параду демонструє внутрішній і зовнішній імідж влади. Парад сам по собі не вирішує стратегічних цілей РФ в Україні. Тому після його завершення немає причин "зупинятися".

Відсутність реальної готовності до перемир’я: Як показує практика, Росія часто оголошує "тимчасові припинення вогню" для власних політичних або пропагандистських цілей. РНБО та західні аналітики вже відзначали, що російська пропозиція перемир’я на 8–9 травня була скоріше для забезпечення параду, ніж для початку переговорів.

Військові потреби та логістика: Збройні сили РФ за останні місяці продовжують накопичувати ракети і ресурси, готуючи удари по інфраструктурі та стратегічних цілях. Парад — це пауза для демонстрації сили, але не фінальна мета.

Водночас штучний інтелект Gemini стверджує, що ймовірність масованого удару після або під час 9 травня у 2026 році залишається високою через кілька ключових факторів.

По-перше, Кремль продовжує використовувати політичний шантаж, прикриваючись одностороннім "перемир’ям" та погрожуючи ударами по центрах прийняття рішень у разі будь-яких інцидентів на параді.

По-друге, технічні показники свідчать про готовність до атаки. Накопичений запас ракет "Іскандер", Х-101 та "Кинджал" дозволяє ворогу здійснити масштабний залп. Тривалі паузи між останніми обстрілами вказують на те, що РФ накопичує ресурси саме під конкретну дату для досягнення максимального психологічного ефекту. Також не варто забувати про потребу Путіна продемонструвати "силу" на фоні успішних українських ударів по російських НПЗ.

Портал "Коментарі" вже писав, що Російська Федерація продовжує навмисно ігнорувати пропозиції про перемир’я, свідомо зривати мирні ініціативи. У той же час, в Кремлі особливо стурбовані проведенням традиційного параду на Красній площі 9 травня, що свідчить про їхню внутрішню нестабільність та страх перед можливими зовнішніми загрозами.