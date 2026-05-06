По данным мониторинговых каналов, страна-террорист РФ может готовить массированный ракетно-дроновый удар по Украине 10-12 мая, причем среди приоритетных целей называют Киев и область. Издание "Комментарии" решило поинтересоваться у искусственного интеллекта вероятность такого развития событий.

Да, искусственный интеллект ChatGPT Полагает, что после парада на 9 мая вероятность ударов РФ по Украине не исчезает и даже может оставаться высокой. Среди причин:

Идеологическая и политическая мотивация парада : Для Кремля 9 мая – это символическая дата. Проведение парада демонстрирует внутренний и внешний имидж власти. Парад сам по себе не решает стратегические цели РФ в Украине. Поэтому после его завершения нет причин "останавливаться".

Отсутствие реальной готовности к перемирию Как показывает практика, Россия часто объявляет "временные прекращения огня" для собственных политических или пропагандистских целей. СНБО и западные аналитики уже отмечали, что российское предложение перемирия на 8–9 мая было скорее для обеспечения парада, чем для начала переговоров.

Военные нужды и логистика : Вооруженные силы РФ за последние месяцы продолжают накапливать ракеты и ресурсы, готовя удары по инфраструктуре и стратегическим целям. Парад – это пауза для демонстрации силы, но не финальная цель.

В то же время искусственный интеллект Gemini утверждает, что вероятность массированного удара после или во время 9 мая в 2026 году остается высокой из-за нескольких ключевых факторов.

Во-первых , Кремль продолжает использовать политический шантаж, прикрываясь односторонним "перемирием" и угрожая ударами по центрам принятия решений в случае любых инцидентов на параде.

Во-вторых , технические показатели свидетельствуют о готовности к атаке. Накопленный запас ракет "Искандер", Х-101 и "Кинжал" позволяет врагу совершить масштабный залп. Длительные паузы между последними обстрелами указывают на то, что РФ накапливает ресурсы именно под конкретную дату для достижения максимального психологического эффекта. Также не стоит забывать о необходимости Путина продемонстрировать "силу" на фоне успешных украинских ударов по российским НПЗ.

Портал "Комментарии" уже писал , что Российская Федерация продолжает намеренно игнорировать предложения о перемирии, сознательно срывать мирные инициативы. В то же время, в Кремле особенно озабочены проведением традиционного парада на Красной площади 9 мая, что свидетельствует об их внутренней нестабильности и страхе перед возможными внешними угрозами.