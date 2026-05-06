Російська Федерація продовжує навмисно ігнорувати пропозиції про перемир’я, свідомо зривати мирні ініціативи. У той же час, в Кремлі особливо стурбовані проведенням традиційного параду на Красній площі 9 травня, що свідчить про їхню внутрішню нестабільність та страх перед можливими зовнішніми загрозами.

Про це у коментарі Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив його керівник Андрій Коваленко. За його словами, нинішній стан Росії демонструє загрозливу слабкість режиму.

"Щоб остаточно не розвалитися, Кремлю слід припинити агресію, адже у них немає стабільного ВПК, нафтового сектору чи будь-яких ресурсів, які могли б підтримати економіку та військову міць у довгостроковій перспективі", — зазначив посадовець.

Коваленко також звернув увагу на невдачі Росії на зовнішньополітичному фронті. Вони втратили вплив у Сирії та на Кавказі, зазнали поразки у Молдові, а ситуація у Білорусі показує, що Москва вже не має повного контролю над союзними державами. Лукашенко активно вибудовує власну політику, враховуючи інтереси Китаю та США, що ще більше обмежує можливості Кремля.

Експерт зазначив, що навіть корупційний вплив Росії на європейські еліти поступово зникає, і той контроль, який існував на початку року, практично втрачає силу.

"Жодного впливу часів радянського Союзу більше не залишилося і не буде. Росія Путіна втратила навіть те, що змогла зберегти в часи Єльцина", — підкреслив Коваленко.

