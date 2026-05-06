Российская Федерация продолжает намеренно игнорировать предложения о перемирии, сознательно срывать мирные инициативы. В то же время, в Кремле особенно озабочены проведением традиционного парада на Красной площади 9 мая, что свидетельствует об их внутренней нестабильности и страхе перед возможными внешними угрозами.

Об этом в комментарии Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил его руководитель Андрей Коваленко. По его словам, нынешнее состояние России демонстрирует угрожающую слабость режима .

"Чтобы окончательно не развалиться, Кремлю следует прекратить агрессию, ведь у них нет стабильного ВПК, нефтяного сектора или каких-либо ресурсов, которые могли бы поддержать экономику и военную мощь в долгосрочной перспективе" , - отметил чиновник.

Коваленко также обратил внимание на неудачи России на внешнеполитическом фронте. Они потеряли влияние в Сирии и на Кавказе, потерпели поражение в Молдове, а ситуация в Беларуси показывает, что Москва уже не имеет полного контроля над союзными государствами. Лукашенко активно выстраивает свою политику, учитывая интересы Китая и США, что еще больше ограничивает возможности Кремля.

Эксперт отметил, что даже коррупционное влияние России на европейские элиты постепенно исчезает и тот контроль, который существовал в начале года, практически теряет силу.

"Никакого влияния времен советского Союза больше не осталось и не будет. Россия Путина потеряла даже то, что смогла сохранить во времена Ельцина", — подчеркнул Коваленко.

