Чий таки прапор над Куп'янськом: що відбувається у місті

У Куп'янську в Харківській області операція із зачистки міста ЗСУ від російських загарбників вийшла у завершальну фазу. За наявною інформацією, у місті було виявлено значну кількість російських вояків, які переховувалися у підвалах та господарських приміщеннях приватних будинків. Про це розповів військовий оглядач Богдан Мірошніков.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначив, частина місцевих жителів співпрацювала з окупантами та приховувала їх, проте серед більшості цивільних, які залишилися у місті (близько 1500 осіб), переважають проукраїнські настрої.

Водночас у так званій "сірій зоні" на північ від Кондрашівки та поблизу Голубівки противник не відмовляється від активних дій і навіть намагається штурмувати. Ці спроби залишаються марними, проте свідчать про наміри ворога повернути втрачені позиції.

Загалом, за оцінкою оглядача, російські війська намагаються прийти до тями після серйозної поразки в районі Куп'янська. Зміст міста українськими силами має не лише тактичне, а й оперативно-тактичне значення, адже його втрата могла б відкрити ворогові шлях для просування на 40-50 кілометрів углиб території.

Водночас перекидання цього напряму додаткових підрозділів противника сигналізує у тому, що Москва не цурається своїх планів. Найближчим часом слід очікувати нових масованих штурмів та наступних боїв за околиці Куп'янська.

