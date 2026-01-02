Чей все-таки флаг над Купянском: что происходит в городе

В Купянске в Харьковской области операция по зачистке города ВСУ от российских захватчиков вышла в завершающую фазу. По имеющейся информации, в городе было обнаружено значительное количество российских вояк, которые скрывались в подвалах и хозяйственных помещениях частных домов. Об этом рассказал военный обозреватель Богдан Мирошников.

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

Аналитики отметил, часть местных жителей сотрудничала с оккупантами и скрывала их, однако среди большинства гражданских, оставшихся в городе (около 1500 человек), преобладают проукраинские настроения.

В то же время, в так называемой "серой зоне" к северу от Кондрашовки и вблизи Голубовки противник не отказывается от активных действий и даже пытается совершать штурмы. Эти попытки остаются напрасными, однако свидетельствуют о намерениях врага вернуть утраченные позиции.

В целом, по оценке обозревателя, российские войска пытаются прийти в себя после серьезного поражения в районе Купянска. Содержание города украинскими силами имеет не только тактическое, но и оперативно-тактическое значение, ведь его потеря могла бы открыть врагу путь для продвижения на 40-50 километров вглубь территории.

Вместе с тем переброска на это направление дополнительных подразделений противника сигнализирует о том, что Москва не отказывается от своих планов. В ближайшее время следует ожидать новых массированных штурмов и последующих боев за окрестности Купянска.

