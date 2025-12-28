Чи закінчиться війна у 2026 році: військовий дав прогноз

Війна Росії проти України навряд чи завершиться у короткостроковій перспективі й, імовірно, триватиме щонайменше протягом усього 2026 року. Такий прогноз озвучив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, оцінюючи поточну ситуацію на фронті та можливості сторін.

Юрій Федоренко. Фото з відкритих джерел

Сили оборони України утримують ключові напрямки на війні в Україні, зокрема Куп’янський, Вовчанський і Покровський. Це відбувається попри чисельну перевагу противника. За словами Федоренка, російські війська продовжуватимуть виконувати поставлені завдання, витрачаючи значні фінансові ресурси та намагаючись тиснути на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках.

"За моїм переконанням, ми не можемо зараз говорити, що війна завершиться в короткостроковій перспективі. Скоріше за все, вона триватиме упродовж всього 2026 року та навіть початку 27-го", – сказав військовий.

Водночас Федоренко наголошує, що вирішальним фактором залишається підтримка партнерів. За достатнього фінансування, постачання технологій і посилення ППО Україна здатна виснажувати наступальний потенціал РФ. Якщо Москва втратить спроможність проводити штурми та досягати навіть тактичних результатів, це може створити підґрунтя для переговорного процесу.

