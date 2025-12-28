logo_ukra

Чи закінчиться війна у 2026 році: військовий дав прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи закінчиться війна у 2026 році: військовий дав прогноз

Командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко оцінив шанси завершення війни у 2026 році та назвав ключові умови для переговорів.

28 грудня 2025, 19:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Війна Росії проти України навряд чи завершиться у короткостроковій перспективі й, імовірно, триватиме щонайменше протягом усього 2026 року. Такий прогноз озвучив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, оцінюючи поточну ситуацію на фронті та можливості сторін.

Чи закінчиться війна у 2026 році: військовий дав прогноз

Юрій Федоренко. Фото з відкритих джерел

Сили оборони України утримують ключові напрямки на війні в Україні, зокрема Куп’янський, Вовчанський і Покровський. Це відбувається попри чисельну перевагу противника. За словами Федоренка, російські війська продовжуватимуть виконувати поставлені завдання, витрачаючи значні фінансові ресурси та намагаючись тиснути на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках.

"За моїм переконанням, ми не можемо зараз говорити, що війна завершиться в короткостроковій перспективі. Скоріше за все, вона триватиме упродовж всього 2026 року та навіть початку 27-го", – сказав військовий.

Водночас Федоренко наголошує, що вирішальним фактором залишається підтримка партнерів. За достатнього фінансування, постачання технологій і посилення ППО Україна здатна виснажувати наступальний потенціал РФ. Якщо Москва втратить спроможність проводити штурми та досягати навіть тактичних результатів, це може створити підґрунтя для переговорного процесу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна готує контрштурм на фронті. Сили накопичуються поблизу Покровська.

Також "Коментарі" писали, що Володимир Зеленський заявив про найактивніші дні дипломатії напередодні зустрічі з Дональдом Трампом. За словами президента, багато чого може вирішитися до кінця цього року.



Джерело: https://24tv.ua/koli-zakinchitsya-viyna-yuriy-fedorenko-vidpoviv-mozhlivo-tse_n2978656
