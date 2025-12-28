"Може вирішитися до Нового року": Зеленський зробив заяву напередодні переговорів з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі дні можуть стати вирішальними для дипломатичних зусиль щодо завершення війни. За його словами, кінець року позначений одними з найінтенсивніших переговорів, результат яких значною мірою залежить від позиції міжнародних партнерів України.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський напередодні запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, заявив про можливі важливі рішення, які можуть бути досягнуті в останні дні 2025 року.

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення – залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії", — йдеться в заяві президента.

Зеленський зауважив, що Росія наразі не планує йти на закінчення війни та за останній тиждень атакувала понад 2100 ударними дронами, близько 800 керованими авіабомбами і майже сотнею ракет різних типів. За його словами, основними цілями РФ залишаються цивільне населення та енергетична інфраструктура, що створює додаткові ризики для стабільності країни в зимовий період.

Президент вказав, що українські енергетики, ремонтні бригади та рятувальники ДСНС працюють цілодобово, відновлюючи пошкоджені об’єкти та захищаючи життя людей. Однак, Зеленський наголосив, що лише внутрішніх зусиль недостатньо для закінчення війни.

"Важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку", — додав президент.

За його словами, саме ці питання будуть обговорюватися на сьогоднішній зустрічі з міжнародними партнерами.

Зустріч Зеленського та Трампа запланована на 28 грудня. Її початок відбудеться о 20:00 за київським часом.

