"Может решиться к Новому году": Зеленский сделал заявление накануне переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие дни могут стать решающими для дипломатических усилий по завершению войны. По его словам, конец года отмечен одними из интенсивнейших переговоров, результат которых в значительной степени зависит от позиции международных партнеров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский накануне запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможных важных решениях, которые могут быть достигнуты в последние дни 2025 года.

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения – зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто оказывает давление на Россию, чтобы россияне испытывали последствия своей же агрессии", — говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что Россия пока не планирует идти на окончание войны и за последнюю неделю атаковала более 2100 ударными дронами, около 800 управляемыми авиабомбами и почти сотней ракет разных типов. По его словам, основными целями РФ остаются гражданское население и энергетическая инфраструктура, что создает дополнительные опасности для стабильности страны в зимний период.

Президент отметил, что украинские энергетики, ремонтные бригады и спасатели ГСЧС работают круглосуточно, восстанавливая поврежденные объекты защищая жизнь людей. Однако Зеленский подчеркнул, что только внутренних усилий недостаточно для окончания войны.

"Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализовали форматы шагов, которые завершат эту войну и обеспечивают безопасность", — добавил президент.

По его словам, именно эти вопросы будут обсуждаться на встрече с международными партнерами.

Встреча Зеленского и Трампа намечена на 28 декабря. Ее начало состоится в 20:00 по киевскому времени.

