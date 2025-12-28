Закончится ли война в 2026 году: военный дал прогноз

Война России против Украины вряд ли завершится в краткосрочной перспективе и, вероятно, будет продолжаться как минимум в течение всего 2026 года. Такой прогноз озвучил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, оценивая текущую ситуацию на фронте и возможности сторон.

Юрий Федоренко. Фото из открытых источников

Силы обороны Украины удерживают ключевые направления на войне в Украине, в частности, Купянское, Волчанское и Покровское. Это происходит несмотря на численное превосходство противника. По словам Федоренко, российские войска будут продолжать выполнять поставленные задачи, тратя значительные финансовые ресурсы и пытаясь давить на Запорожское, Донецкое и Харьковское направления.

"По моему убеждению, мы не можем сейчас говорить, что война завершится в краткосрочной перспективе. Скорее всего, она будет продолжаться в течение всего 2026 года и даже начала 27-го", – сказал военный.

В то же время Федоренко отмечает, что решающим фактором остается поддержка партнеров. При достаточном финансировании, поставках технологий и усилении ПВО Украина способна истощать наступательный потенциал РФ. Если Москва потеряет возможность проводить штурмы и достигать даже тактических результатов, это может создать основу для переговорного процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина готовит контрштурм на фронте. Силы скапливаются вблизи Покровска.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский заявил о самых активных днях дипломатии накануне встречи с Дональдом Трампом. По словам президента, многое может решиться до конца этого года.