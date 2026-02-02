Чи закінчилося "енергетичне перемир’я": у Міненерго зробили заяву

Оголошене наприкінці січня так зване "енергетичне перемир’я" фактично припинилося 1 лютого. Росія знову завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що підтвердили у Міністерстві енергетики України.

"Енергетичне перемир’я" закінчилося. Фото з відкритих джерел

2 лютого під час брифінгу перший заступник міністра Артем Некрасов розповів про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що означає закінчення "енергетичного перемир’я".

"Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", — повідомив Некрасов.

У Міненерго вказують, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, однак ситуація в енергосистемі залишається складною. У Києві та області зберігається дефіцит потужностей, у частині регіонів застосовуються аварійні відключення. Через негоду без світла також залишаються понад 160 населених пунктів у південних областях.

Нагадаємо, що ініціатива тимчасової паузи в атаках уперше прозвучала з боку президента США Дональда Трампа. 30 січня американський лідер заявив, що після розмови з Володимиром Путіним нібито було досягнуто домовленості через сильні морози утриматися від ударів по українській енергетиці протягом тижня. Однак "перемир’я", яке мало тривати тиждень, протрималося лише кілька днів та закінчилося 1 лютого, коли РФ атакувала Україну під час нової хвилі морозів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Британії назвали справжню причину, чому Путін був змушений піти на перемир'я.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала Павлоградський район Дніпропетровщини. Дрон влучив у автобус із працівниками енергетичної сфери.