У Британії назвали справжню причину, чому Путін був змушений піти на перемир'я
У Британії назвали справжню причину, чому Путін був змушений піти на перемир'я

У The Telegraph вважають, що пропозиція Кремля про паузу в ударах по енергетиці видає критичний стан армії РФ

31 січня 2026, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

Ініціатива російського диктатора Володимира Путіна про енергетичне перемир'я не свідчить про силу чи впевненість Кремля, а навпаки вказує на глибоку кризу в російській армії. Таку думку висловив оглядач The Telegraph, колишній офіцер британської регулярної армії Хеміш де Бретон-Гордон.

Енергетичне перемир'я

З його слів, збройні сили РФ стрімко втрачають боєздатність. Москва була змушена залучити, за даними аналітика, до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців, а російські вербувальники активно шукають найманців у країнах Африки. Тюремний ресурс практично вичерпаний, і, як повідомляється, на фронт повертають навіть поранених ув'язнених, включаючи людей із ампутованими кінцівками. Деяких із них, зазначає Бретон-Гордон, відправляють у бій без протезів – фактично на милицях.

Експерт наголошує, що ці факти вказують на дві ключові обставини. По-перше, російська армія втрачає здатність до наступу. Незалежні оцінки показують, що темпи просування військ РФ нижчі, ніж в армій часів Першої світової війни. За два роки Росія зайняла трохи більше 1% території України, втративши понад 500 тисяч людей убитими та пораненими, продовжуючи втрачати близько тисячі солдатів щодня.

По-друге, те, що відбувається, демонструє повну зневагу Кремля до власного населення. На тлі інфляції та зростання відсоткових ставок влада спрямовує останні ресурси на ракети та безпілотники, а не на підтримку громадян.

"Для Кремля армія — це просто гарматне м'ясо", — пише оглядач.

Бретон-Гордон вважає, що навіть обмежене посилення західної допомоги може зламати ситуацію на користь України. На його думку, саме зараз у Заходу з'являється реальний важіль тиску, а шанс на світ можливий лише за жорсткого тиску на Москву, а не через поступки її вимогам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — експосол України в США розповів, як Путін розкотив усіх з "енергетичним перемир'ям".




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/01/30/russian-army-amputees-casualties-ukraine-war/
