Инициатива российского диктатора Владимира Путина об энергетическом перемирии не свидетельствует о силе или уверенности Кремля, а, напротив, указывает на глубокий кризис в российской армии. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph, бывший офицер британской регулярной армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

Энергетическое перемирие

По его словам, вооруженные силы РФ стремительно теряют боеспособность. Москва была вынуждена привлечь, по данным аналитика, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, а российские вербовщики активно ищут наемников в странах Африки. Тюремный ресурс практически исчерпан, и, как сообщается, на фронт возвращают даже раненых заключенных, включая людей с ампутированными конечностями. Некоторых из них, отмечает Бретон-Гордон, отправляют в бой без протезов – фактически на костылях.

Эксперт подчеркивает, что эти факты указывают на два ключевых обстоятельства. Во-первых, российская армия утрачивает способность к наступлению. Независимые оценки показывают, что темпы продвижения войск РФ ниже, чем у армий времен Первой мировой войны. За два года Россия заняла немногим более 1% территории Украины, потеряв свыше 500 тысяч человек убитыми и ранеными, продолжая терять около тысячи солдат ежедневно.

Во-вторых, происходящее демонстрирует полное пренебрежение Кремля к собственному населению. На фоне инфляции и роста процентных ставок власти направляют последние ресурсы на ракеты и беспилотники, а не на поддержку граждан.

"Для Кремля армия – это просто пушечное мясо", — пишет обозреватель.

Бретон-Гордон считает, что даже ограниченное усиление западной помощи может переломить ситуацию в пользу Украины. По его мнению, именно сейчас у Запада появляется реальный рычаг давления, а шанс на мир возможен лишь при жестком давлении на Москву, а не через уступки ее требованиям.

Читайте также на портале "Комментарии" — экспосол Украины в США рассказал, как Путин раскатал всех с "энергетическим перемирием".



