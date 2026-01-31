logo

В Британии назвали настоящую причину, почему Путин был вынужден пойти на перемирие
НОВОСТИ

В Британии назвали настоящую причину, почему Путин был вынужден пойти на перемирие

В The Telegraph считают, что предложение Кремля о паузе в ударах по энергетике выдает критическое состояние армии РФ

31 января 2026, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Инициатива российского диктатора Владимира Путина об энергетическом перемирии не свидетельствует о силе или уверенности Кремля, а, напротив, указывает на глубокий кризис в российской армии. Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph, бывший офицер британской регулярной армии Хэмиш де Бретон-Гордон.

В Британии назвали настоящую причину, почему Путин был вынужден пойти на перемирие

Энергетическое перемирие

По его словам, вооруженные силы РФ стремительно теряют боеспособность. Москва была вынуждена привлечь, по данным аналитика, до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, а российские вербовщики активно ищут наемников в странах Африки. Тюремный ресурс практически исчерпан, и, как сообщается, на фронт возвращают даже раненых заключенных, включая людей с ампутированными конечностями. Некоторых из них, отмечает Бретон-Гордон, отправляют в бой без протезов – фактически на костылях.

Эксперт подчеркивает, что эти факты указывают на два ключевых обстоятельства. Во-первых, российская армия утрачивает способность к наступлению. Независимые оценки показывают, что темпы продвижения войск РФ ниже, чем у армий времен Первой мировой войны. За два года Россия заняла немногим более 1% территории Украины, потеряв свыше 500 тысяч человек убитыми и ранеными, продолжая терять около тысячи солдат ежедневно.

Во-вторых, происходящее демонстрирует полное пренебрежение Кремля к собственному населению. На фоне инфляции и роста процентных ставок власти направляют последние ресурсы на ракеты и беспилотники, а не на поддержку граждан. 

"Для Кремля армия – это просто пушечное мясо", — пишет обозреватель.

Бретон-Гордон считает, что даже ограниченное усиление западной помощи может переломить ситуацию в пользу Украины. По его мнению, именно сейчас у Запада появляется реальный рычаг давления, а шанс на мир возможен лишь при жестком давлении на Москву, а не через уступки ее требованиям.

Читайте также на портале "Комментарии" — экспосол Украины в США рассказал, как Путин раскатал всех с "энергетическим перемирием".




Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/01/30/russian-army-amputees-casualties-ukraine-war/
