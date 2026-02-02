Закончилось ли "энергетическое перемирие": в Минэнерго сделали заявление

Объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

"Энергетическое перемирие" закончилось. Фото из открытых источников

2 февраля на брифинге первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об ударах России по энергетической инфраструктуре, что означает окончание "энергетического перемирия".

"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы", — сообщил Некрасов.

В Минэнерго указывают, что восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киеве и области сохраняется дефицит мощностей, в части регионов применяются аварийные отключения. Из-за непогоды без света также остаются более 160 населенных пунктов в южных областях.

Напомним, что инициатива временной паузы в атаках впервые прозвучала со стороны президента США Дональда Трампа. 30 января американский лидер заявил, что после разговора с Владимиром Путиным якобы была достигнута договоренность из-за сильных морозов воздержаться от ударов по украинской энергетике в течение недели. Однако "перемирие", которое должно было длиться неделю, продержалось всего несколько дней и закончилось 1 февраля, когда РФ атаковала Украину во время новой волны морозов.

