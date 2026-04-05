Чи почалася Третя світова війна: як Росія вже атакує Європу

Slava Kot
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія вже багато років веде гібридну війну проти західного світу. Однак, за його словами, нинішнє протистояння поки що не можна назвати Третьою світовою війною.
Радослав Сікорський.
Радослав Сікорський під час інтерв’ю з Наталією Мосейчук отримав питання від української журналістки. Вона пригадала слова очільника ОП Кирила Буданова, який сказав, що Третя світова війна почалася та запитала польського міністра, як він відповів би на це питання?
За словами Сікорського, багато років країни Заходу не визнавали, що Росія фактично веде агресивні дії проти Європи та її союзників. Однак сьогодні дедалі більше людей у Європі починають усвідомлювати масштаб цієї загрози.
За його словами, гібридна війна включає не лише кібератаки чи інформаційні кампанії, а й те, що російські спецслужби організовували замахи або диверсійні операції на території європейських країн.
На думку польського дипломата, подібні дії вже виходять за межі звичайної інформаційної війни. Однак, масштабного глобального військового конфлікту між великими державами наразі немає, тому говорити про початок Третьої світової війни передчасно.
