Чи почалася Третя світова війна: як Росія вже атакує Європу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія вже багато років веде гібридну війну проти західного світу. Однак, за його словами, нинішнє протистояння поки що не можна назвати Третьою світовою війною.

Радослав Сікорський під час інтерв’ю з Наталією Мосейчук отримав питання від української журналістки. Вона пригадала слова очільника ОП Кирила Буданова, який сказав, що Третя світова війна почалася та запитала польського міністра, як він відповів би на це питання?

За словами Сікорського, багато років країни Заходу не визнавали, що Росія фактично веде агресивні дії проти Європи та її союзників. Однак сьогодні дедалі більше людей у Європі починають усвідомлювати масштаб цієї загрози.

"Гібридна війна Росії проти Заходу триває. Гібридна війна не означає просто неприємності в інтернеті. Це означає агресію, що не досягає порогу кінетичної атаки", — сказав Сікорський.

За його словами, гібридна війна включає не лише кібератаки чи інформаційні кампанії, а й те, що російські спецслужби організовували замахи або диверсійні операції на території європейських країн.

"Коли ви кладете вибухівку на рейки і підриваєте її під поїздом, що рухається, з наміром влаштувати його сходження з рейок, що вони й зробили в Польщі — це кінетична атака. Коли ви відправляєте загони вбивць до Великої Британії, Німеччини — це кінетична атака. Коли ви кладете легкозаймисті речовини в пакунки на борту літаків, це могло бути кінетичною атакою, а також когнітивна війна, дезінформація, шпигунство, втручання в політичні процеси", — сказав Сікорський.

На думку польського дипломата, подібні дії вже виходять за межі звичайної інформаційної війни. Однак, масштабного глобального військового конфлікту між великими державами наразі немає, тому говорити про початок Третьої світової війни передчасно.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названа дата початку Третьої світової війни. Історик вказав на три ознаки.

Також "Коментарі" писали, про прогноз від Жданова, коли закінчиться війна в Україні.