Третя світова війна вже почалася: історик назвав дату та три ознаки

Світ уже може перебувати на порозі або вже у фазі Третьої світової війни. Таку думку висловив британський історик, почесний професор Букінгемського університету Ентоні Гліз, який проаналізував сучасні міжнародні конфлікти та порівняв їх з подіями, що передували двом світовим війнам минулого століття.

Третя світова війна. Фото з відкритих джерел

Ентоні Гліз вважає, що існують щонайменше три ключові ознаки, які історично сигналізують про початок масштабного глобального протистояння. За його словами, саме ці фактори були присутні перед Першою світовою війною у 1914 році та Другою світовою війною у 1939-му.

Першою ознакою Гліз називає так звану "війну за вибором". Це конфлікт, який починається не через безпосередню загрозу чи самооборону, а як політичне рішення лідерів. Саме таким прикладом він вважає ескалацію на Близькому Сході, зокрема удари США та Ізраїлю по цілях в Ірані.

Другою ознакою історик називає зростання впливу лідерів, які діють за принципом "сила — це право", навіть якщо це суперечить міжнародному праву та дипломатичним домовленостям. Як приклад такими лідерами Гліз називає президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Бенджаміна Нетаньягу. За його словами, подібне мислення вже неодноразово призводило до масштабних конфліктів у минулому.

Третій фактор у Гліза, це відсутність реального прагнення лідерів та країн до швидкого завершення війни. Натомість конфлікти затягуються, перетворюючись на довготривалі протистояння з великою кількістю жертв.

Як пише Daily Mail, ці критерії можна застосувати і до війни Росії проти України. Повномасштабне вторгнення Москви 24 лютого 2022 року стало одним з найбільших військових конфліктів у Європі з часів Другої світової війни. Російський диктатор Володимир Путін почав напад за власним вибором, а не з потреби захищатися. Очільник Кремля явний прихильник принципу "сила — це право", а також, попри існуючі переговори та численні жертви з боку РФ та України, не прагне закінчення війни.

Однак історик вказує, що саме конфлікт на Близькому Сході може занурити світ у хаос. Як приклад сучасної ситуації у світі Гліз проводить історичну паралель з подіями Другої світової війни. За його словами, тоді глобальний характер конфлікту остаточно сформувався після нападу Японії на Перл-Харбор у 1941 році. Після цього Гітлер прийняв рішення оголосити війну США, а не навпаки, що показує, як добровільні дії лідера можуть розширити регіональну війну у світовий конфлікт.

Останніми днями ситуація в Ірані вже загострилася після повідомлень про те, що Росія, яка має ядерну зброю, почала постачати Ірану військову розвідувальну інформацію про позиції американських військ. І Росія, і Китай, союзники та економічні партнери Ірану, публічно засудили напади США та Ізраїлю, попередивши, що цей крок може призвести до того, що бойові дії охоплять ще більше країн регіону.

Як наслідок Гліз стверджує, що дії Трампа та Нетаньягу вже призвели до того, що у ядерних супротивників, як Росія, Китай та Північна Корея "течуть слинки" від думки про те, чого їхні армії можуть досягти, розпочавши власні війни на власний вибір.

