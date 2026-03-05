Де пережити Третю світову війну: найбезпечніші країни Європи

Геополітична напруженість у світі останніми роками різко зросла через війну Росії проти України, а також нових конфліктів на Близькому Сході. На цьому тлі дедалі більше людей ставлять собі питання, чи існують у Європі місця, де можна було б почуватися відносно безпечно у разі глобальної війни.

Куди тікати у разі Третьої світової війни. Фото: ua.depositphotos.com

Аналітики часто називають кілька держав, які через свою політику нейтралітету, географічне розташування або стабільні інституції можуть бути менш вразливими у разі початку Третьої світової війни чи ударів ядерною зброєю. Зібрали 5 таких безпечних країн у Європі.

Швейцарія

Швейцарію часто називають символом нейтралітету. Країна понад два століття не бере участі у великих війнах і не входить до військових блоків. Окрім політичної позиції, вона має розвинену систему цивільної оборони та укриттів для населення. Гірський рельєф також ускладнює потенційні військові операції, що робить державу одним із найбільш згадуваних "безпечних притулків" у Європі у разі початку нової світової війни.

Ірландія

Ірландія відома своєю політикою військового нейтралітету та не є членом НАТО. Географічне розташування на західному краю Європи також зменшує ризик стати безпосередньою зоною бойових дій, зокрема атаки ядерною зброєю. Країна має стабільну політичну систему та розвинену економіку, що може допомогти їй легше адаптуватися до глобальних криз.

Австрія

Австрія після Другої світової війни закріпила у своїй конституції принцип нейтралітету. Держава не входить до НАТО та традиційно намагається уникати участі у військових конфліктах. Альпійський рельєф і сильна економіка роблять країну привабливою для тих, хто шукає стабільності, хоча її географічна близькість до Східної Європи може бути фактором ризику у випадку глобальної війни.

Данія

Попри невелику територію, Данія має одну з найефективніших оборонних систем у регіоні. Важливим фактором є й контроль над Гренландією, який є стратегічною територією в Арктиці. Країна входить до НАТО, але її стабільні інституції, сильна економіка та географічне положення на півночі Європи можуть забезпечити відносно високий рівень безпеки.

Португалія

Португалія розташована на крайньому заході Європи, далеко від більшості потенційних театрів воєнних дій. Географічна віддаленість робить її менш імовірною ціллю для ударів ядерною зброєю у великому конфлікті. Хоча країна є членом НАТО, її розташування на Атлантичному узбережжі може зменшити прямі наслідки масштабної війни.

Зауважимо, що у разі глобального конфлікту, особливо із застосуванням ядерної зброї, абсолютної безпеки не існує. Навіть найстабільніші країни можуть відчути економічні, політичні та гуманітарні наслідки Третьої світової війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найбезпечніші країни світу, щоб пережити ядерну війну.

Також "Коментарі" писали про 6 найбільш небезпечних країн, де можна опинитися, якщо почнеться Третя світова війна.