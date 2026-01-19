6 найбільш небезпечних країн, де можна опинитися, якщо почнеться Третя світова війна

Побоювання щодо можливої Третьої світової війни посилюються на тлі зростання міжнародної напруженості. Президент США Дональд Трамп обіцяє взяти контроль над Гренландією, в Ірані тривають масштабні протести, а в Україні продовжується війна проти Росії, яка залякує світ ядерною зброєю. Тим часом у Європі керівник НАТО закликав континент бути "готовим до війни", якщо Росія коли-небудь вирішить напасти на неї. Тож не дивно, що люди можуть бути стурбовані реальною небезпекою початку Третьої світової війни.

Видання Express назвало найгірші місця для життя чи перебування, якщо почнеться Третя світова війна.

США

Як один із ключових гравців світової безпеки, Сполучені Штати у разі глобального конфлікту майже неминуче стануть головною мішенню для ударів. Американські військові бази та інфраструктура розташовані по всьому світу, що робить країну вразливою до асиметричних атак.

Ізраїль

Ізраїль уже перебуває у стані затяжного конфлікту на Близькому Сході, а напруженість у відносинах з Іраном лише зростає. Ракетні удари та загроза масштабної регіональної війни роблять цю країну однією з найбільш небезпечних у разі глобальної ескалації.

Іран

Іран опинився в центрі протистояння зі США та їхніми союзниками через ядерну програму та регіональний вплив. Будь-яка масштабна війна може швидко перетворити країну на арену інтенсивних бойових дій і повітряних ударів.

Росія

Росія вже майже чотири роки веде повномасштабну війну проти України та регулярно погрожує світу ядерною зброєю. Наприклад, Путін стверджував, що нова війна "закінчиться для Європи так швидко, що Росії не залишиться з ким вести переговори". Таким чином, у разі розширення конфлікту саме Росія може стати одним із головних фронтів потенційної Третьої світової війни.

Тайвань

Тайвань залишається однією з найнебезпечніших точок напруження між Китаєм і Заходом. Пекін не приховує намірів "возз’єднання", а можливе вторгнення може спровокувати міжнародне військове втручання.

Північна Корея

КНДР активно нарощує ракетно-ядерний потенціал і поглиблює військові зв’язки з Росією. У разі глобального конфлікту країна може стати джерелом непередбачуваної ескалації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

