Експертка з ядерної війни назвала дві найбезпечніші країни для виживання

Глобальна напруженість у світі зростає, а ймовірність ядерного конфлікту, хоч і залишається низькою, проте хвилює людство більше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Особливо це пов’язано з погрозами з боку Росії, що лунають на тлі її невдалого вторгнення в Україну, лише підсилюють ці страхи.
Австралія та Нова Зеландія найбезпечніші країни у випадку ядерної війни
Після трьох років повномасштабної війни Росія не досягла значних успіхів на фронті, а її пропагандисти дедалі частіше вдаються до ядерного шантажу. Кремлівські пропагандисти відкрито говорять про можливість завдання ударів по країнах НАТО, зокрема по Великій Британії для якої опублікували карту з 23 об’єктами для ураження.
Крім того, що повномасштабна війна між Росією та НАТО залишається малоймовірною, Москва продовжує використовувати свій головний козир — найбільший у світі ядерний арсенал. Саме тому страх перед натисканням "червоної кнопки" знову став глобальною темою.
Журналістка-розслідувачка та експертка з питань ядерної безпеки Енні Якобсен, авторка книги "Ядерна війна: сценарій", описала можливі наслідки масштабного ядерного конфлікту. За її словами, більшість регіонів, включно з Україною, Європою та США постраждають найбільше від ефекту ядерної зими.
Як пояснює експертка, сільське господарство зазнає повного краху, люди масово помиратимуть від голоду. За її словами, протягом перших 72 хвилин після початку глобального конфлікту може загинути до 60% населення планети.
Попри похмурі прогнози, Якобсен назвала два місця, які мають найбільші шанси пережити ядерний апокаліпсис — Нова Зеландія та Австралія.
Ці країни розташовані далеко від основних геополітичних конфліктів і не є потенційними цілями для перших ядерних ударів. Крім того, вони мають достатньо природних ресурсів, щоб забезпечити себе продуктами навіть у разі глобального колапсу логістики.
