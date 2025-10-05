Експертка з ядерної війни назвала дві найбезпечніші країни для виживання

Глобальна напруженість у світі зростає, а ймовірність ядерного конфлікту, хоч і залишається низькою, проте хвилює людство більше, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Особливо це пов’язано з погрозами з боку Росії, що лунають на тлі її невдалого вторгнення в Україну, лише підсилюють ці страхи.

Австралія та Нова Зеландія найбезпечніші країни у випадку ядерної війни

Після трьох років повномасштабної війни Росія не досягла значних успіхів на фронті, а її пропагандисти дедалі частіше вдаються до ядерного шантажу. Кремлівські пропагандисти відкрито говорять про можливість завдання ударів по країнах НАТО, зокрема по Великій Британії для якої опублікували карту з 23 об’єктами для ураження.

Крім того, що повномасштабна війна між Росією та НАТО залишається малоймовірною, Москва продовжує використовувати свій головний козир — найбільший у світі ядерний арсенал. Саме тому страх перед натисканням "червоної кнопки" знову став глобальною темою.

Журналістка-розслідувачка та експертка з питань ядерної безпеки Енні Якобсен, авторка книги "Ядерна війна: сценарій", описала можливі наслідки масштабного ядерного конфлікту. За її словами, більшість регіонів, включно з Україною, Європою та США постраждають найбільше від ефекту ядерної зими.

"Більша частина світу, безумовно, середні широти, будуть вкриті кригою... такі місця, як Айова та Україна, будуть лише снігом протягом 10 років", – сказала Якобсен.

Як пояснює експертка, сільське господарство зазнає повного краху, люди масово помиратимуть від голоду. За її словами, протягом перших 72 хвилин після початку глобального конфлікту може загинути до 60% населення планети.

Попри похмурі прогнози, Якобсен назвала два місця, які мають найбільші шанси пережити ядерний апокаліпсис — Нова Зеландія та Австралія.

"У вас буде радіаційне отруєння, оскільки озоновий шар буде настільки пошкоджений і зруйнований, що ви не зможете перебувати на вулиці під сонячним світлом – люди будуть змушені жити під землею, борючись за їжу всюди, крім Нової Зеландії та Австралії", — вважає Якобсен.

Ці країни розташовані далеко від основних геополітичних конфліктів і не є потенційними цілями для перших ядерних ударів. Крім того, вони мають достатньо природних ресурсів, щоб забезпечити себе продуктами навіть у разі глобального колапсу логістики.

