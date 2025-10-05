Эксперт по ядерной войне назвала две самые безопасные страны для выживания

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глобальная напряженность в мире растет, а вероятность ядерного конфликта, хоть и остается низкой, но волнует человечество больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Особенно это связано с угрозами со стороны России, звучащими на фоне ее неудачного вторжения в Украину, лишь усиливают эти страхи.
Австралия и Новая Зеландия являются самыми безопасными странами в случае ядерной войны
После трех лет полномасштабной войны Россия не достигла значительных успехов на фронте, а ее пропагандисты все чаще прибегают к ядерному шантажу. Кремлевские пропагандисты открыто говорят о возможности нанесения ударов по странам НАТО, в частности по Великобритании, для которой опубликовали карту с 23 объектами для поражения.
Кроме того, что полномасштабная война между Россией и НАТО остается маловероятной, Москва продолжает использовать свой главный козырь – крупнейший в мире ядерный арсенал. Именно поэтому страх перед нажатием красной кнопки снова стал глобальной темой.
Журналистка-расследователь и эксперт по вопросам ядерной безопасности Энни Якобсен, автор книги "Ядерная война: сценарий", описала возможные последствия масштабного ядерного конфликта. По ее словам, большинство регионов, включая Украину, Европу и США, пострадают больше всего от эффекта ядерной зимы.
Как объясняет эксперт, сельское хозяйство потерпит полный крах, люди будут массово умирать от голода. По ее словам, в первые 72 минуты после начала глобального конфликта может погибнуть до 60% населения планеты.
Несмотря на мрачные прогнозы, Якобсен назвала два места, у которых самые большие шансы пережить ядерный апокалипсис — Новая Зеландия и Австралия.
Эти страны расположены вдали от основных геополитических конфликтов и не являются потенциальными целями для первых ядерных ударов. Кроме того, у них достаточно природных ресурсов, чтобы обеспечить себя продуктами даже в случае глобального коллапса логистики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и США.
Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали главную цель ядерных угроз РФ.