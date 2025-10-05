Эксперт по ядерной войне назвала две самые безопасные страны для выживания

Глобальная напряженность в мире растет, а вероятность ядерного конфликта, хоть и остается низкой, но волнует человечество больше, чем когда-либо после окончания холодной войны. Особенно это связано с угрозами со стороны России, звучащими на фоне ее неудачного вторжения в Украину, лишь усиливают эти страхи.

Австралия и Новая Зеландия являются самыми безопасными странами в случае ядерной войны

После трех лет полномасштабной войны Россия не достигла значительных успехов на фронте, а ее пропагандисты все чаще прибегают к ядерному шантажу. Кремлевские пропагандисты открыто говорят о возможности нанесения ударов по странам НАТО, в частности по Великобритании, для которой опубликовали карту с 23 объектами для поражения.

Кроме того, что полномасштабная война между Россией и НАТО остается маловероятной, Москва продолжает использовать свой главный козырь – крупнейший в мире ядерный арсенал. Именно поэтому страх перед нажатием красной кнопки снова стал глобальной темой.

Журналистка-расследователь и эксперт по вопросам ядерной безопасности Энни Якобсен, автор книги "Ядерная война: сценарий", описала возможные последствия масштабного ядерного конфликта. По ее словам, большинство регионов, включая Украину, Европу и США, пострадают больше всего от эффекта ядерной зимы.

"Большая часть мира, безусловно, средние широты, будут покрыты льдом... такие места, как Айова и Украина, будут только снегом в течение 10 лет", – сказала Якобсен.

Как объясняет эксперт, сельское хозяйство потерпит полный крах, люди будут массово умирать от голода. По ее словам, в первые 72 минуты после начала глобального конфликта может погибнуть до 60% населения планеты.

Несмотря на мрачные прогнозы, Якобсен назвала два места, у которых самые большие шансы пережить ядерный апокалипсис — Новая Зеландия и Австралия.

"У вас будет радиационное отравление, поскольку озоновый слой будет настолько поврежден и разрушен, что вы не сможете находиться на улице под солнечным светом – люди будут вынуждены жить под землей, борясь за еду повсюду, кроме Новой Зеландии и Австралии", – считает Якобсен.

Эти страны расположены вдали от основных геополитических конфликтов и не являются потенциальными целями для первых ядерных ударов. Кроме того, у них достаточно природных ресурсов, чтобы обеспечить себя продуктами даже в случае глобального коллапса логистики.

