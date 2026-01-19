6 самых опасных стран, где можно оказаться, если начнется Третья мировая война

Опасения по поводу возможной Третьей мировой войны усиливаются на фоне роста международной напряженности. Президент США Дональд Трамп обещает взять контроль над Гренландией, в Иране продолжаются масштабные протесты, а в Украине продолжается война против России, которая запугивает мир ядерным оружием. Между тем, в Европе руководитель НАТО призвал континент быть "готовым к войне", если Россия когда-нибудь решит напасть на нее. Неудивительно, что люди могут быть обеспокоены реальной опасностью начала Третьей мировой войны.

Какие страны небезопасны в случае Третьей мировой войны. Фото из открытых источников

Издание Express назвало самые плохие места для жизни или пребывания, если начнется Третья мировая война.

США

Как один из ключевых игроков мировой безопасности, Соединенные Штаты в случае глобального конфликта почти неизбежно станут главной целью ударов. Американские военные базы и инфраструктура расположены по всему миру, что делает страну уязвимой к асимметричным атакам.

Израиль

Израиль уже находится в состоянии затяжного конфликта на Ближнем Востоке, а напряженность в отношениях с Ираном только растет. Ракетные удары и угроза масштабной региональной войны делают эту страну одной из наиболее опасных в случае глобальной эскалации.

Иран

Иран оказался в центре противостояния с США и их союзниками из-за ядерной программы и регионального влияния. Любая масштабная война может быстро превратить страну в арену интенсивных боевых действий и воздушных ударов.

Россия

Россия уже почти четыре года ведет полномасштабную войну против Украины и регулярно угрожает миру ядерным оружием. К примеру, Путин утверждал, что новая война "окончится для Европы так быстро, что России не останется с кем вести переговоры". Таким образом, в случае расширения конфликта Россия может стать одним из главных фронтов потенциальной Третьей мировой войны.

Самые опасные страны во время Третьей мировой войны

Тайвань

Тайвань остается одной из самых опасных точек напряжения между Китаем и Западом. Пекин не скрывает намерений "воссоединения", а возможное вторжение может спровоцировать международное военное вмешательство.

Северная Корея

КНДР активно наращивает ракетно-ядерный потенциал и углубляет военные связи с Россией. В случае глобального конфликта страна может стать источником непредсказуемой эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

