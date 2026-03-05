Где пережить Третью мировую войну: самые безопасные страны Европы

Геополитическая напряженность в мире в последние годы резко возросла из-за войны России против Украины, а также новых конфликтов на Ближнем Востоке. На этом фоне все больше людей задают себе вопрос, существуют ли в Европе места, где можно чувствовать себя относительно безопасно в случае глобальной войны.

Куда убегать в случае Третьей мировой войны.

Аналитики часто называют несколько государств, которые из-за своей политики нейтралитета, географического положения или стабильных институтов могут быть менее уязвимыми в случае начала Третьей мировой войны или ударов ядерным оружием. Собрали пять таких безопасных стран в Европе.

Швейцария

Швейцарию часто называют символом нейтралитета. Страна более двух веков не участвует в больших войнах и не входит в военные блоки. Кроме политической позиции она имеет развитую систему гражданской обороны и укрытий для населения. Горный рельеф также усложняет потенциальные военные операции, что делает государство одним из наиболее упоминавшихся "безопасных приютов" в Европе в случае начала новой мировой войны.

Ирландия

Ирландия известна своей политикой военного нейтралитета и не является членом НАТО. Географическое расположение на западном крае Европы также уменьшает риск стать непосредственной зоной боевых действий, включая атаки ядерным оружием. У страны есть стабильная политическая система и развитая экономика, что может помочь ей легче адаптироваться к глобальным кризисам.

Австрия

Австрия после Второй мировой войны закрепила в своей конституции принцип нейтралитета. Государство не входит в НАТО и традиционно пытается избегать участия в военных конфликтах. Альпийский рельеф и сильная экономика делают страну привлекательной для ищущих стабильности, хотя ее географическая близость к Восточной Европе может быть фактором риска в случае глобальной войны.

Дания

Несмотря на небольшую территорию, у Дании одна из самых эффективных оборонных систем в регионе. Важным фактором является контроль над Гренландией, который является стратегической территорией в Арктике. Страна входит в НАТО, но ее стабильные институты, сильная экономика и географическое положение на севере Европы могут обеспечить относительно высокий уровень безопасности.

Португалия

Португалия расположена на крайнем западе Европы, вдали от большинства потенциальных театров военных действий. Географическая удаленность делает ее менее вероятной целью ударов ядерным оружием в большом конфликте. Хотя страна является членом НАТО, ее расположение на Атлантическом побережье может снизить прямые последствия масштабной войны.

Заметим, что в случае глобального конфликта, особенно с применением ядерного оружия, абсолютной безопасности нет. Даже самые стабильные страны могут ощутить экономические, политические и гуманитарные последствия Третьей мировой войны.

