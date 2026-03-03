Найбезпечніші країни, щоб пережити Третю світову війну

Глобальна напруженість зростає: війна Росії проти України, конфлікти в Азії та загострення на Близькому Сході знову актуалізували страх перед масштабним зіткненням наддержав. На тлі розмов про можливу Третю світову війну видання Express склало список країн, які могли б забезпечити найвищий рівень безпеки. Йдеться не про гарантії, а про географію, нейтралітет, ресурси та інфраструктуру.

Де можна пережити Третю світову війну. Фото з відкритих джерел

Швейцарія

Традиційний нейтралітет і складний гірський рельєф роблять країну одним із найочевидніших варіантів, щоб пережити Третю світову війну. У Альпах розташована розгалужена мережа укриттів і бункерів, а система цивільної оборони вважається однією з найрозвиненіших у світі. Швейцарія десятиліттями інвестувала в захист населення, що може стати вирішальним фактором у кризовий момент.

Гренландія

Автономна територія Данії в Північній Атлантиці має стратегічне розташування, але надзвичайно низьку щільність населення, близько 56 тисяч людей. Віддаленість і суворий клімат можуть зменшити ймовірність перетворення острова на ключову ціль у випадку ядерної війни.

Ісландія

Острівна держава без власної армії, з мирною зовнішньою політикою та потужними геотермальними ресурсами може стати притулком, щоб пережити Третю світову війну. Енергетична автономність і віддаленість від основних театрів воєнних дій роблять Ісландію потенційно безпечним місцем для перечікування глобальної нестабільності.

Фіджі

Розташовані у південній частині Тихого океану острови Фіджі віддалені від великих центрів сили. Теплий клімат, рибні ресурси та природне укриття створюють базові умови для автономного існування. Географічна ізоляція може зіграти на користь безпеки.

Південна Африка

Країна має розвинену інфраструктуру, порти та аграрний потенціал. Розташування у південній півкулі й значні природні ресурси дають змогу розглядати її як відносно стабільну зону в разі глобальних потрясінь.

Нова Зеландія

Віддалена, гірська й політично стабільна держава. Історично мирні відносини з більшістю країн світу та природні бар’єри у вигляді гір і океану можуть забезпечити додатковий захист у кризових сценаріях, зокрема й у випадку ядерної війни.

Де можна пережити Третю світову війну

Жодна країна не може гарантувати абсолютної безпеки в умовах світової війни. Проте географія, нейтралітет і самодостатність залишаються ключовими факторами, які можуть зменшити ризики в разі найгіршого сценарію.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 6 найбільш небезпечних країн, де можна опинитися, якщо почнеться Третя світова війна.

Також "Коментарі" писали, що вчені показали, як виглядатиме ядерна війна.