Самые безопасные страны, чтобы пережить Третью мировую войну
НОВОСТИ

Самые безопасные страны, чтобы пережить Третью мировую войну

Страны, считающиеся наиболее безопасными в случае глобального конфликта.

3 марта 2026, 14:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Глобальная напряженность растет: война России против Украины, конфликты в Азии и обострение на Ближнем Востоке снова актуализировали страх перед масштабным столкновением сверхдержав. На фоне разговоров о возможной Третьей мировой войне издание Express составило список стран, которые могли бы обеспечить наивысший уровень безопасности. Речь идет не о гарантиях, а о географии, нейтралитете, ресурсах и инфраструктуре.

Самые безопасные страны, чтобы пережить Третью мировую войну

Где можно пережить Третью мировую войну. Фото из открытых источников

Швейцария

Традиционный нейтралитет и сложный горный рельеф делают страну одним из самых очевидных вариантов, чтобы пережить Третью мировую войну. В Альпах расположена разветвленная сеть укрытий и бункеров, а система гражданской обороны считается одной из самых развитых в мире. Швейцария десятилетиями инвестировала в защиту населения, что может стать решающим фактором в кризисный момент.

Гренландия

Автономная территория Дании в Северной Атлантике имеет стратегическое расположение, но очень низкую плотность населения, около 56 тысяч человек. Удаленность и суровый климат могут снизить вероятность превращения острова в ключевую цель в случае ядерной войны.

Исландия

Островное государство без собственной армии, с мирной внешней политикой и мощными геотермальными ресурсами, может стать убежищем, чтобы пережить Третью мировую войну. Энергетическая автономность и удаленность от основных театров военных действий делают Исландию потенциально безопасным местом для ожидания глобальной нестабильности.

Фиджи

Расположенные в южной части Тихого океана острова Фиджи отдалены от больших центров силы. Теплый климат, рыбные ресурсы и природные укрытия создают базовые условия для автономного существования. Географическая изоляция может сыграть в пользу сохранности.

Южная Африка

Страна имеет развитую инфраструктуру, порты и аграрный потенциал. Расположение в южном полушарии и значительные природные ресурсы позволяют рассматривать ее как относительно стабильную зону при глобальных потрясениях.

Новая Зеландия

Удаленное, горное и политически стабильное государство. Исторически мирные отношения с большинством стран мира и природные барьеры в виде гор и океана могут обеспечить дополнительную защиту в кризисных сценариях, в том числе и в случае ядерной войны.

Самые безопасные страны, чтобы пережить Третью мировую войну - фото 2

Где можно пережить Третью мировую войну

Ни одна страна не может гарантировать абсолютную безопасность в условиях мировой войны. Однако география, нейтралитет и самодостаточность остаются ключевыми факторами, которые могут уменьшить риски при худшем сценарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шести наиболее опасных странах, где можно оказаться, если начнется Третья мировая война.

Также "Комментарии" писали, что ученые показали, как будет выглядеть ядерная война.



Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1857536/world-war-3-map-safest-most-dangerous-countries
