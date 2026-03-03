Самые безопасные страны, чтобы пережить Третью мировую войну

Глобальная напряженность растет: война России против Украины, конфликты в Азии и обострение на Ближнем Востоке снова актуализировали страх перед масштабным столкновением сверхдержав. На фоне разговоров о возможной Третьей мировой войне издание Express составило список стран, которые могли бы обеспечить наивысший уровень безопасности. Речь идет не о гарантиях, а о географии, нейтралитете, ресурсах и инфраструктуре.

Швейцария

Традиционный нейтралитет и сложный горный рельеф делают страну одним из самых очевидных вариантов, чтобы пережить Третью мировую войну. В Альпах расположена разветвленная сеть укрытий и бункеров, а система гражданской обороны считается одной из самых развитых в мире. Швейцария десятилетиями инвестировала в защиту населения, что может стать решающим фактором в кризисный момент.

Гренландия

Автономная территория Дании в Северной Атлантике имеет стратегическое расположение, но очень низкую плотность населения, около 56 тысяч человек. Удаленность и суровый климат могут снизить вероятность превращения острова в ключевую цель в случае ядерной войны.

Исландия

Островное государство без собственной армии, с мирной внешней политикой и мощными геотермальными ресурсами, может стать убежищем, чтобы пережить Третью мировую войну. Энергетическая автономность и удаленность от основных театров военных действий делают Исландию потенциально безопасным местом для ожидания глобальной нестабильности.

Фиджи

Расположенные в южной части Тихого океана острова Фиджи отдалены от больших центров силы. Теплый климат, рыбные ресурсы и природные укрытия создают базовые условия для автономного существования. Географическая изоляция может сыграть в пользу сохранности.

Южная Африка

Страна имеет развитую инфраструктуру, порты и аграрный потенциал. Расположение в южном полушарии и значительные природные ресурсы позволяют рассматривать ее как относительно стабильную зону при глобальных потрясениях.

Новая Зеландия

Удаленное, горное и политически стабильное государство. Исторически мирные отношения с большинством стран мира и природные барьеры в виде гор и океана могут обеспечить дополнительную защиту в кризисных сценариях, в том числе и в случае ядерной войны.

Где можно пережить Третью мировую войну

Ни одна страна не может гарантировать абсолютную безопасность в условиях мировой войны. Однако география, нейтралитет и самодостаточность остаются ключевыми факторами, которые могут уменьшить риски при худшем сценарии.

