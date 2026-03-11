Третья мировая война уже началась: историк назвал дату и три признака

Мир может находиться на пороге или уже в фазе Третьей мировой войны. Такое мнение высказал британский историк, почетный профессор Букингемского университета Энтони Глиз, проанализировавший современные международные конфликты и сравнивший их с событиями, предшествующими двум мировым войнам прошлого века.

Третья мировая война. Фото из открытых источников

Энтони Глиз считает, что существуют по меньшей мере три ключевых признака, исторически сигнализирующих о начале масштабного глобального противостояния. По его словам, именно эти факторы присутствовали перед Первой мировой войной в 1914 году и Второй мировой войной в 1939 году.

Первым признаком Глиз называет так называемую "войну по выбору". Это конфликт, который начинается не из-за непосредственной угрозы или самообороны, а как политическое решение лидеров. Именно таким примером он считает эскалацию на Ближнем Востоке, в частности, удары США и Израиля по целям в Иране.

Вторым признаком историк называет рост влияния лидеров, действующих по принципу "сила – это право", даже если это противоречит международному праву и дипломатическим договоренностям. В качестве примера такими лидерами Глиз называет президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Бенджамина Нетаньяху. По его словам, подобное мышление уже не раз приводило к масштабным конфликтам в прошлом.

Третий фактор у Глиза, это отсутствие реального стремления лидеров и стран к быстрому завершению войны. В то же время конфликты затягиваются, превращаясь в длительные противостояния с большим количеством жертв.

Как пишет Daily Mail, эти критерии можно применить и к войне России против Украины. Полномасштабное вторжение Москвы 24 февраля 2022 года стало одним из крупнейших военных конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны. Российский диктатор Владимир Путин начал нападение по собственному выбору, а не по необходимости защищаться. Глава Кремля явный сторонник принципа "сила — это право", а также, несмотря на существующие переговоры и многочисленные жертвы со стороны РФ и Украины, не стремится к окончанию войны.

Однако историк указывает, что именно конфликт на Ближнем Востоке может погрузить мир в хаос. В качестве примера современной ситуации в мире Глиз проводит историческую параллель с событиями Второй мировой войны. По его словам, тогда глобальный характер конфликта окончательно сформировался после нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 году. После этого Гитлер принял решение объявить войну США, а не наоборот, что показывает, как добровольные действия лидера могут расширить региональную войну в мировой конфликт.

В последние дни ситуация в Иране уже обострилась после сообщений о том, что имеющая ядерное оружие Россия начала поставлять Ирану военную разведывательную информацию о позициях американских войск. И Россия, и Китай, союзники и экономические партнеры Ирана публично осудили нападения США и Израиля, предупредив, что этот шаг может привести к тому, что боевые действия охватят еще больше стран региона.

Как следствие Глиз утверждает, что действия Трампа и Нетаньяху уже привели к тому, что у ядерных противников, как Россия, Китай и Северная Корея "текут слюнки" от мысли о том, чего их армии могут достичь, начав собственные войны по собственному выбору.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле цинично назвали новую причину войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, где пережить Третью мировую войну. Названы самые безопасные страны Европы.