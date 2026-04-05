68801

2115.21

43.65

50.31

Главная Новости Общество Война с Россией Началась ли Третья мировая война: как Россия уже атакует Европу
Началась ли Третья мировая война: как Россия уже атакует Европу

Радослав Сикорский заявил, что Россия ведет гибридную войну против Запада. Но означает ли это начало Третьей мировой войны.

5 апреля 2026, 15:15
Slava Kot

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия уже много лет ведет гибридную войну против западного мира. Однако, по его словам, сегодняшнее противостояние пока нельзя назвать Третьей мировой войной.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский во время интервью с Наталией Мосейчук получил вопросы от украинской журналистки. Она вспомнила слова главы ОП Кирилла Буданова, который сказал, что Третья мировая война началась и спросила у польского министра, как он ответил бы на этот вопрос?

По словам Сикорского, многие годы Запад не признавал, что Россия фактически ведет агрессивные действия против Европы и ее союзников. Однако сегодня все больше людей в Европе начинают осознавать масштаб этой угрозы.

"Гибридная война России против Запада продолжается. Гибридная война не означает просто неприятности в интернете. Это означает агрессию, не достигающую порога кинетической атаки", — сказал Сикорский.

По его словам, гибридная война включает не только кибератаки или информационные кампании, но и то, что российские спецслужбы организовывали покушения или диверсионные операции на территории европейских стран.

"Когда вы кладете взрывчатку на рельсы и подрываете ее под движущимся поездом с намерением устроить его схождение с рельсов, что они и сделали в Польше — это кинетическая атака. Когда вы отправляете отряды убийц в Великобританию, Германии — это кинетическая вещества. самолетов, это могло быть кинетической атакой, а также когнитивная война, дезинформация, шпионаж, вмешательство в политические процессы", — сказал Сикорский.

По мнению польского дипломата, подобные действия уже выходят за рамки обычной информационной войны. Однако масштабного глобального военного конфликта между великими государствами нет, поэтому говорить о начале Третьей мировой войны преждевременно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа дата начала Третьей мировой войны. Историк указал на три признака.

Также "Комментарии" писали, о прогнозе от Жданова, когда закончится война в Украине.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FVyKCbfmakU&t=314s
