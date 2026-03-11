Чи справді Україна за крок від втрати великого міста: деталі

Активізація російських окупантів на півдні України може бути складовою більшого оперативного задуму супротивника. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що є ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Орєхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ та просування у бік Запоріжжя", – пояснив Попович.

Водночас, за словами оглядача, поточні бойові дії на передовій не означають початку нового масштабного настання окупантів. Попович вважає, що йдеться про продовження розпочатих раніше операцій.

"Немає нового наступу — це лише продовження старого, яке почалося на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході триває від Авдіївки. Якщо говорити про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що для того, щоб нас зупинити", — резюмував оглядач.

