Чи справді Україна за крок від втрати великого міста: деталі
Чи справді Україна за крок від втрати великого міста: деталі

ЗСУ все складніше стримувати тиск росіян у Гуляйполі

11 березня 2026, 06:55
Автор:
Кравцев Сергей

Активізація російських окупантів на півдні України може бути складовою більшого оперативного задуму супротивника. Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що є ризики для Гуляйполя Запорізької області.

Чи справді Україна за крок від втрати великого міста: деталі

Бої за Гуляйполе. Фото: із відкритих джерел

"Є ризики втрати Гуляйполя, де наших позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Орєхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ та просування у бік Запоріжжя", – пояснив Попович.

Водночас, за словами оглядача, поточні бойові дії на передовій не означають початку нового масштабного настання окупантів. Попович вважає, що йдеться про продовження розпочатих раніше операцій.

"Немає нового наступу — це лише продовження старого, яке почалося на півдні після втрати нами Вугледара, а на сході триває від Авдіївки. Якщо говорити про південь, то ворог там нарощує зусилля, але поки що для того, щоб нас зупинити", — резюмував оглядач.

Читайте також на порталі "Коментарі" — начальник Головного оперативного управління ГШ Олександр Комаренко заявив, що сьогодні на полі бою наші воїни нав'язують російським окупантам свою ініціативу, адже неможливо досягти успіху, якщо лише реагувати на дії ворога. На даний час у СОУ шукають напрямки, на яких можуть активно діяти. Не виключено, що у 2026 році можуть бути кроки, на які ворог точно не очікує. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Олександр Комаренко наголосив у ході інтерв'ю "РБК Україна".

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська намагаються сформувати 20-кілометрову "буферну зону" вздовж кордону із Сумською та Харківською областями, поступово захоплюючи прикордонні населені пункти. Про це розповів командувач Угрупуванням об'єднаних сил Михайло Драпатий в інтерв'ю "Українській правді".




