В Сумской и Харьковской области враг захватывает пограничные села: Драпатый раскрыл настоящий план РФ

Российские войска пытаются сформировать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы с Сумской и Харьковской областями, постепенно захватывая приграничные населенные пункты. Об этом рассказал командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый в интервью "Украинской правде".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, россияне системно продвигаются на пограничные, в частности, на Сумщине, занимая села даже там, где фактически нет активной линии фронта. В военной терминологии такие действия называют тактическими отвлекающими операциями или применением тактики тысячи порезов.

После таких локальных захватов противник, как правило, не переходит к масштабным штурмам с применением тяжелой техники. Российские подразделения постепенно расширяют зону контроля малыми силами.

По словам Драпатого, за это направление отвечает российская группировка "Север", которая имеет четкую задачу – создать так называемую "зону влияния" вдоль украинской границы.

"В общей сложности мы идентифицировали 12 участков, где противник силами от штурмовой роты до батальона может пытаться расширить свое присутствие", — пояснил командующий.

Среди потенциально опасных направлений он назвал Краснопольское, Великописаревское и Золочевское.

Между тем, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность обмена приграничных территорий Сумщины или Харьковщины на оккупированные районы Донбасса.

По его словам, российские войска сами понимают, что удерживать приграничные районы им будет очень сложно.

"Мы не говорим об обмене небольших территорий на границе на большой Донбасс. Донбасс для россиян – стратегическая цель, но свои планы они уже вынуждены корректировать", – подчеркнул глава государства.

В то же время, украинские военные отмечают: несмотря на локальные продвижения врага, Силы обороны продолжают срывать его планы и сдерживать расширение российской "буферной зоны".

