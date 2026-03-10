На Сумщині та Харківщині ворог захоплює прикордонні села: Драпатий розкрив справжній план РФ

Російські війська намагаються сформувати 20-кілометрову "буферну зону" вздовж кордону із Сумською та Харківською областями, поступово захоплюючи прикордонні населені пункти. Про це розповів командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий в інтерв’ю "Українській правді".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, росіяни системно просуваються на прикордонні, зокрема на Сумщині, займаючи села навіть там, де фактично немає активної лінії фронту. У військовій термінології такі дії називають "тактичними відволікаючими операціями" або застосуванням тактики "тисячі порізів".

Після таких локальних захоплень противник, як правило, не переходить до масштабних штурмів із застосуванням важкої техніки. Натомість російські підрозділи поступово розширюють зону контролю малими силами.

За словами Драпатого, за цей напрямок відповідає російське угруповання "Сєвєр", яке має чітке завдання – створити так звану "зону впливу" вздовж українського кордону.

"Загалом ми ідентифікували 12 ділянок, де противник силами від штурмової роти до батальйону може намагатися розширити свою присутність", — пояснив командувач.

Серед потенційно небезпечних напрямків він назвав Краснопільський, Великописарівський та Золочівський.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не розглядає можливість обміну прикордонних територій Сумщини чи Харківщини на окуповані райони Донбасу.

За його словами, російські війська самі розуміють, що утримувати прикордонні райони їм буде надзвичайно складно.

"Ми не говоримо про обмін невеликих територій на кордоні на великий Донбас. Донбас для росіян – стратегічна ціль, але свої плани вони вже змушені коригувати", — підкреслив глава держави.

Водночас українські військові наголошують: попри локальні просування ворога, Сили оборони продовжують зривати його плани та стримувати розширення російської "буферної зони".

