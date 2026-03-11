Действительно ли Украина в шаге от потери крупного города: детали

Активизация российских оккупантов на юге Украины может быть составляющей большего оперативного замысла противника. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что есть риски для Гуляйполя Запорожской области.

Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников

"Есть риски потери Гуляйполя, где наших позиций осталось немного, с дальнейшим продвижением врага в обход Орехова. Общий замысел – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья", – объяснил Попович.

В то же время, по словам обозревателя, текущие боевые действия на передовой не означают начала нового масштабного наступления оккупантов. Попович считает, что речь идет о продолжении начатых ранее операций.

"Нет нового наступления – это лишь продолжение старого, которое началось на юге после потери нами Угледара, а на востоке продолжается от Авдеевки. Если говорить о юге, то враг там наращивает усилия, но пока для того, чтобы нас остановить", – резюмировал обозреватель.

Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска пытаются сформировать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы с Сумской и Харьковской областями, постепенно захватывая приграничные населенные пункты. Об этом рассказал командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый в интервью "Украинской правде".



