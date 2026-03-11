Действительно ли Украина в шаге от потери крупного города: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Активизация российских оккупантов на юге Украины может быть составляющей большего оперативного замысла противника. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что есть риски для Гуляйполя Запорожской области.
Бои за Гуляйполе. Фото: из открытых источников
В то же время, по словам обозревателя, текущие боевые действия на передовой не означают начала нового масштабного наступления оккупантов. Попович считает, что речь идет о продолжении начатых ранее операций.
Читайте также на портале "Комментарии" — начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".
Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска пытаются сформировать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы с Сумской и Харьковской областями, постепенно захватывая приграничные населенные пункты. Об этом рассказал командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый в интервью "Украинской правде".