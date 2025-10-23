Чи справді росіяни форсували Дніпро: що зараз відбувається у Херсоні

У РФ заявили про нібито захоплення росіянами мікрорайону Острів у Херсоні. Однак цей район і берег під контролем українських захисників, а ворог не має шансів закріпитись на правому березі Дніпра. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Херсон. Фото: з відкритих джерел

Ворожі Telegram-канали, які систематично поширюють пропагандистці наративи, з посиланням на російське Міноборони поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону Острів у Херсоні.

У ЦПД наголошують, насправді ця інформація є фейком. У 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські захисники перебувають на території, яку ворог намагався видавати за захоплену.

У бригаді наголосили, що російські війська не мають жодних шансів здійснити переправу чи закріпитися на правому березі Дніпра.

"Херсон та прилеглий берег залишаються під повним контролем українських захисників", — додали в ЦПД.

Читайте також на порталі "Коментарі" — проросійські Telegram-канали масово поширюють дезінформацію . Мета ворога – посіяти паніку серед місцевих мешканців та дестабілізувати ситуацію.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували вороже вкидання про те, що нібито російські війська здійснили висадку або прорив біля Херсона.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська пропаганда поширює чергову брехню, намагаючись зняти з РФ відповідальність за обстріл громадянського населення Херсона. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.



